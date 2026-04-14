Το Πακιστάν προτείνει νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Το Πακιστάν πρότεινε να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η πρόταση του Πακιστάν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πρωτοβουλία για νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Συγκεκριμένα, θα εξαρτηθεί από το αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκεί ή σε άλλη τοποθεσία.

Παρά την αβεβαιότητα, η κίνηση αυτή θεωρείται προσπάθεια διατήρησης της επικοινωνίας ανοιχτής.

Όπως σημειώνει ένας από τους αξιωματούχους, οι συνομιλίες δεν αποτελούν μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης και συνεχιζόμενης διπλωματικής προσπάθειας για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από το Πακιστάν το πρωί της περασμένης Κυριακής, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Η αποχώρηση συνοδεύτηκε και από σχετικές εικόνες που έδειχναν την αμερικανική αποστολή να επιβιβάζεται στο αεροσκάφος επιστροφής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις συνομιλίες να μένουν σε εκκρεμότητα.

Ο Βανς είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αποδέχθηκε τους αμερικανικούς όρους για την αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της διπλωματικής προσπάθειας στο άμεσο μέλλον.