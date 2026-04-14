Τραμπ: Οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν

Σε δηλώσεις του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα 13 Απριλίου, πως οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν, δίνοντας συνέχεια στις απειλές προς τη νήσο της Καραϊβικής, στην οποία έχει επιβάλει πετρελαϊκό αποκλεισμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως πολίτες των ΗΠΑ με καταγωγή από την Κούβα υφίστανται «κάκιστη μεταχείριση» από τις αρχές και ότι συγγενείς τους έχουν σκοτωθεί ή ξυλοκοπηθεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προσδιόρισε επίσης την Κούβα ως ένα «αποτυχημένο κράτος» επειδή όπως είπε την «κυβερνούσε φρικτά για πολλά χρόνια» η επαναστατική κυβέρνηση του Φιδέλ Κάστρο.

Μεταξύ άλλων, είπε: «Η Κούβα είναι ένα κράτος που καταρρέει, και θα το κάνουμε αυτό, και ίσως περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με αυτό», αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. «Η Κούβα είναι ένα κράτος που... διοικούνταν φρικτά για πολλά χρόνια. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς Κουβανοαμερικανούς, οι οποίοι σχεδόν όλοι ψήφισαν εμένα, και αντιμετωπίστηκαν πολύ άσχημα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέλη των οικογενειών τους έχουν σκοτωθεί. Έχουν δεχτεί ξυλοδαρμούς και ληστείες και έχουν συμβεί φρικτά πράγματα στην Κούβα».

Η αντίδραση του προέδρου της Κούβας

Από την άλλη ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, προειδοποίησε εκ νέου την Ουάσιγκτον να αποφύγει μια κλιμάκωση ανάμεσα στις δυο χώρες, αφού όπως τόνισε, η νήσος δεν θέλει πόλεμο. Εάν όμως η άλλη πλευρά το επιλέξει, «θα γίνει μάχη», σημείωσε ο Ντίας-Κανέλ.

Παρόλο που τον περασμένο μήνα επιβεβαιώθηκε από την Αβάνα ότι έχουν αρχίσει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον με στόχο την αποκλιμάκωση, οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να πολλαπλασιάζονται. Πρόσφατα μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίζει τι εννοούσε.

Κούβα: Πώς τα σχέδια του Τραμπ μπορούν να επαναφέρουν τους Κάστρο στην εξουσία

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ έθεσε ως όρο για διαπραγματεύσεις την απομάκρυνση του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από την προεδρία της Κούβας.

Η Κούβα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά ενεργειακή κρίση, που οδήγησε ακόμη και σε γενικό μπλακ άουτ, εν μέσω αμερικανικού αποκλεισμού στο πετρέλαιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα έχει «την τιμή να πάρει» το νησί, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για το τι ακριβώς σχεδιάζει η Ουάσιγκτον.

Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios, έθιξε το σενάριο αντικατάστασης του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από μέλος της οικογένειας Κάστρο, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να βρεθεί λύση, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση.

