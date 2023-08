Πακιστάν: Ανεστάλη η καταδίκη του Ίμραν Χαν για διαφθορά

Ανεστάλη σήμερα η πρόσφατη καταδίκη με κατηγορίες για διαφθορά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ίμραν Χαν.

«Η ποινή έχει ανασταλεί», δήλωσε ο Ναΐμ Παντζούθα στην πλατφόρμα μηνυμάτων X, (πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ». Ωστόσο σε δηλώσεις του τόνισε πως η αναστολή της καταδίκης από δικαστήριο του Πακιστάν δεν είναι σαφές αν θα οδηγήσει στην αποφυλάκισή του Ίμραν Χαν.

Η νομική ομάδα του Ίμραν Χαν είχε ασκήσει έφεση στην καταδικαστική απόφαση υποστηρίζοντας ότι δεν του είχε δοθεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το δικαστήριο διέταξε επίσης να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο ένας άλλος από τους δικηγόρους του, ο Σοαΐμπ Σαχίν.

Υπενθυμίζεται πως ο 70χρονος πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στο κέντρο πολιτικής αναταραχής στη βυθισμένη σε κρίση πυρηνική χώρα μετά την απομάκρυνσή του έπειτα από κοινοβουλευτική ψήφο εμπιστοσύνης την οποία έχασε τον Απρίλιο του 2022 και οι σχέσεις του με τους πανίσχυρους στρατηγούς του Πακιστάν έχουν επιδεινωθεί πολύ τον τελευταίο χρόνο.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στη φυλακή στις 5 Αυγούστου μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση τριών ετών για παράνομη πώληση κρατικών δώρων στη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού από το 2018 έως το 2022. Ως αποτέλεσμα της καταδικαστικής απόφασης, και με τις βουλευτικές εκλογές να αναμένονται τους ερχόμενους μήνες, η Εκλογική Επιτροπή του Πακιστάν απαγόρευσε επίσης στον Ίμραν Χαν να διεκδικήσει την εκλογή του για διάστημα πέντε χρόνων.

