Πακιστάν: Τρία χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρωθυπουργό Ιμράν Χαν

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν κρίθηκε σήμερα ένοχος από δικαστήριο και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών.

Ο Ιμράν Χαν καταδικάστηκε για μια υπόθεση δώρων, τα οποία είχε δεχθεί όταν ήταν πρωθυπουργός, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, ενώ έγινε γνωστό πως ο Χαν συνελήφθη. «Ο δικαστής Χουμαγιούν Ντιλαουάρ ανακοίνωσε πως αποδείχθηκε η εμπλοκή του σε πρακτικές διαφθοράς», μετέδωσε η πακιστανική τηλεόραση. Ο Ιμράν Χαν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός μέχρι τον Απρίλιο του 2022, δεν ήταν παρών στη δίκη και ο δικαστής διέταξε τη σύλληψή του.

Ο δικηγόρος του Χαν, ο Ιντάζαρ Χουσάιν Παντζούθα, δήλωσε λίγο αργότερα τηλεφωνικά στο Reuters πως η πακιστανική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρωθυπουργό στην κατοικία του στη Λαχόρη.

Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, η καταδίκη του στην υπόθεση αυτή μπορεί να βάλει τέλος στις ελπίδες του Ιμράν Χαν να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές που θα πρέπει να διεξαχθούν πριν από τις αρχές Νοεμβρίου.

Πριν από λίγο ο ίδιος ο Ιμράν Χαν έκανε και την πρώτη του δήλωση η οποία μάλιστα έχει βιντεοσκοπηθεί πριν από την συλληψή του την οποία ο ίδιος θεωρούσε δεδομένη. «Η σύλληψή μου ήταν αναμενόμενη και ηχογράφησα αυτό το μήνυμα πριν από αυτήν. Είναι ένα ακόμη βήμα για την εκπλήρωση του σχεδίου του Λονδίνου, αλλά θέλω οι υποστηρικτές του κόμματός μου να παραμείνουν ειρηνικοί, σταθεροί και δυνατοί. Δεν υποκλινόμαστε σε κανέναν άλλο παρά μόνο στον Αλλάχ», αναφέρει.

