Παιδιά έφτιαξαν αλυσίδα από 2.190 χάρτινες χιονονιφάδες και έσπασαν ρεκόρ Γκίνες

Οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος συνέλεξε 2.190 χάρτινες χιονονιφάδες κατασκευασμένες από παιδιά σε όλο τον Καναδά για να συνθέσει τη μεγαλύτερη αλυσίδα από χάρτινες χιονονιφάδες στον κόσμο.

H Guinness World Records επιβεβαίωσε ότι η Earth Rangers, οργάνωση προστασίας του περιβάλλοντος για παιδιά κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, όταν η αλυσίδα συναρμολογήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Τορόντο και το ύψος της ήταν περίπου 404 μέτρα.

Longest chain of paper snowflakes ❄️ 403.66 m (1,324 ft 4.13 in)

Kids across Canada contributed thousands of snowflakes with conservation messages for @EarthRangers #SnowflakeChallenge pic.twitter.com/PRZfmBjMeA