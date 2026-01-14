ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη ξανά με πρόταση μομφής η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής της μέσα σε ένα εξάμηνο

The LiFO team
The LiFO team
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη ξανά με πρόταση μομφής η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί ξανά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, σύμφωνα με το dpa που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής της μέσα σε ένα εξάμηνο.

Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν κυρίως για την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» ανήκουν μεταξύ άλλων ευρωβουλευτές από τον Εθνικό Συναγερμό της γαλλίδας Μαρίν Λεπέν και το κόμμα του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αργεντινή: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 35 τραυματίες έπειτα από «μετεωρολογικό τσουνάμι»

Διεθνή / Αργεντινή: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 35 τραυματίες έπειτα από «μετεωρολογικό τσουνάμι»

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας του Μπουένος Άιρες χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόβλεπτο», σημειώνοντας ότι «δεν υπήρχαν μετεωρολογικές ή επιστημονικές μελέτες που να το είχαν προβλέψει»
THE LIFO TEAM
Ιράν: 2.571 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, αναφορές για πενταπλάσιο αριθμό - Εν αναμονή της πρώτης εκτέλεσης διαδηλωτή

Διεθνή / Ιράν: 2.571 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, αναφορές για πενταπλάσιο αριθμό - Εν αναμονή της πρώτης εκτέλεσης διαδηλωτή

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις - Οι ιρανικές αρχές ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα, ακόμη πιο σκληρή φάση καταστολής
THE LIFO TEAM
 
 