Politico: Εγκρίθηκε η συμφωνία Mercosur - ΕΕ «μετά από 25 χρόνια συνομιλιών»

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur μετά από 25 χρόνια συνομιλιών, γράφει το Politico.

Μια ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία της Ένωσης με τη Mercosur για υπογραφή, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν πλέον προθεσμία έως τις 5 μ.μ., σήμερα Παρασκευή 9/1, για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Πρόσθετες διασφαλίσεις της αγοράς γεωργικών προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη κέρδισαν επίσης, την έγκριση της ΕΕ, δήλωσαν οι διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δεν επιβεβαίωσε τα ταξιδιωτικά σχέδια της φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Παρασκευή. «Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο της ΕΕ. Θα ασχοληθούμε με τα επόμενα βήματα μόλις ολοκληρωθούν», είπε.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur πρόκειται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, καλύπτοντας περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Από την οπτική γωνία των Βρυξελλών, η συμφωνία αποτελεί μια σημαντική γεωπολιτική νίκη υπό το φως του αυξανόμενου μεριδίου της Κίνας στο εμπόριο και την επιρροή στη Λατινική Αμερική.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τους δασμούς στον κόσμο, η συνθήκη έρχεται επίσης σε μια εποχή που τόσο η Ευρώπη όσο και χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι ευρωπαϊκοί τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν από τη μείωση των δασμών, περιλαμβάνουν την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροπορία, την κατασκευή μηχανημάτων και τις γεωργικές εξαγωγές όπως το κρασί και το τυρί.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας από τη φον ντερ Λάιεν και τους ομολόγους της από τη Mercosur, το κείμενο θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορισμένα τμήματα της συμφωνίας που υπερβαίνουν την εμπορική πολιτική, θα πρέπει επίσης, να ψηφιστούν στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια και έχει περάσει από βασανιστικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνει το Politico. Το 2025, η ΕΕ τροποποίησε τη συμφωνία για να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των αγροτών που φοβούνται τις εισαγωγές από την αγορά της Νότιας Αμερικής.

Με πληροφορίες από Politico