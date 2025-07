Ουκρανικά drones χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία – Ρωσική επίθεση έπληξε μαιευτήριο στο Χάρκιβ

Σε νέα επιδρομή εντός ρωσικού εδάφους προχώρησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους έπληξαν δύο στρατιωτικής σημασίας εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύσε στο Telegram ο ουκρανικός στρατός, οι στόχοι ήταν ένα εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών κοντά στη Μόσχα και μία μονάδα παραγωγής πυραύλων στην περιοχή της Τούλα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιά στη μονάδα κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ εκρήξεις και πυκνός καπνός αναφέρθηκαν και στη δεύτερη τοποθεσία.

Ukraine struck four weapons factories in Tula overnight, targeting Russia’s defense industry deep inside its territory. Drone attacks also hit sites in Moscow Oblast, Kursk, Taganrog, Lipetsk, Orsk, and more.



🧵



📹TG/Exilenova+, Supernova+ - the clips show the Tula attack. pic.twitter.com/R9CKsNg6YS — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 11, 2025

Χάρκιβ: Ρωσική επίθεση σε μαιευτήριο

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της επί ουκρανικού εδάφους. Στο Χάρκιβ, ρωσική επίθεση με drone έπληξε το πρωί της Παρασκευής μαιευτήριο, προκαλώντας σκηνές πανικού..

«Ξυπνήσαμε από έναν δυνατό ήχο. Τρέξαμε στο παιδί μας και εκείνη τη στιγμή έγινε η έκρηξη, τα τζάμια θρυμματίστηκαν», περιέγραψε η Ολεξάντρα Λαβρινένκο, η οποία είχε γεννήσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Η ίδια και ο σύζυγός της φυγάδευσαν τον νεογέννητο γιο τους, Μακσίμ, σε υπόγειο χώρο καταφυγίου. «Ήταν τρομακτικό… ξεχνάς και ότι έχεις ράμματα», πρόσθεσε.

At dawn, russian drones struck Kharkiv. The blast damaged a maternity hospital — mothers and newborns were evacuated. Homes and civilian infrastructure were also damaged. Nine civilians were injured.



📷Gwara pic.twitter.com/GajSC33nYb — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) July 11, 2025

Ο γιατρός Ολεξάντρ Κοντριάτσκι ανέφερε ότι η πλευρά του κτιρίου όπου βρίσκονται οι αίθουσες τοκετών και τα χειρουργεία υπέστη ζημιές. «Όλοι, προσωπικό και ασθενείς, βίωσαν έντονο σοκ. Πολλές γυναίκες μόλις είχαν γεννήσει και είχαν υποβληθεί σε επέμβαση», δήλωσε.

Η επίθεση άφησε πίσω της σπασμένα τζάμια και ζημιές στο εσωτερικό του νοσοκομείου, ενώ δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης. Παράλληλα, τραυματισμοί και ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της πόλης. Συνολικά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, τουλάχιστον εννέα άτομα τραυματίστηκαν στο Χάρκιβ, ενώ σε όλη την ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ένας νεκρός και πέντε ακόμη τραυματίες λόγω ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες 24 ώρες.

Mothers with newborn babies are being evacuated from a maternity hospital that was shelled in the morning. In Kharkiv. pic.twitter.com/l66k7eFn51 — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) July 11, 2025

Το Χάρκιβ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αυξήσει σημαντικά τη συχνότητα των επιθέσεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ ανακοίνωσε παροχή όπλων στην Ουκρανία μέσω ΝΑΤΟ