Στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων βρίσκεται από την Πέμπτη το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Λίγη ώρα αργότερα, η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι καταγράφει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή.

Ωστόσο, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας που καταγράφονται στο Τσερνομπίλ δεν θεωρούνται επικίνδυνα για το κοινό.

Η ραδιενέργεια που μετρήθηκε έφτανε τα 9,46 μικροσίβερτ την ώρα και θεωρείται «χαμηλή». Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην επηρεαστεί και να μην διαταραχθεί κατά κανένα τρόπο η ασφαλής λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ζώνης αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης ανέφερε ότι οι κρίσιμες υποδομές του πυρηνικού σταθμού δεν έχουν υποστεί ζημιές και οι εργασίες συντήρησής του συνεχίζονται κανονικά.

Η γειτονική Πολωνία ανέφερε επίσης ότι δεν έχει καταγράψει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στο έδαφός της.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι κατέγραψαν «ανησυχητικά» επίπεδα ραδιενέργειας στο Τσερνομπίλ, το οποίο την Πέμπτη έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Ο Αλεξάντερ Γκριγκόραχ, ο αναπληρωτής διευθυντής της ουκρανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για θέματα ασφαλείας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διευκρίνισε όμως ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αύξηση των δεικτών «επειδή όλο το προσωπικό απομακρύνθηκε» από τον σταθμό.

Οι 15 εν λειτουργία πυρηνικοί αντιδραστήρες που ανησυχούν

Ωστόσο, εν μέσω των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία, το βλέμμα στρέφεται σε 15 σε λειτουργία πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι βρίσκονται σε τέσσερα διαφορετικά πυρηνικά εργοστάσια ανά την ουκρανική επικράτεια.

Οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για μία νέα μαζική καταστροφή, με απρόβλεπτες συνέπειες στους ανθρώπους και το περιβάλλον, στην περίπτωση που, όπως λένε, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πλήξουν, ακόμα και κατά λάθος, τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων.

Τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές επιπτώσεις, εξαιτίας οποιαδήποτε επίθεση σε δομή ηλεκτρικής ενέργειας ή υδροδότησης, έκρουσε ο πυρηνικός αναλυτής στο Carnegie Endowment for International Peace, James Acton. Αυτό μπορεί να συμβεί, όπως εξήγησε, καθώς οι αντιδραστήρες απαιτούν σταθερές ροές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Την ίδια ώρα, προσθέτει, το προσωπικό των πυρηνικών εργοστασίων ενδεχομένως δυσκολεύεται να μεταβεί στην εργασία του, κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφαλείας στους αντιδραστήρες.

«Σε περίπτωση ατυχήματος, το υποστηρικτικό προσωπικό, όπως οι πυροσβέστες, ενδεχομένως να μην μπορεί να προσεγγίσει το εργοστάσιο» ανάφερε χαρακτηριστικά.

The dangers stemming from fighting around Ukraine's four active nuclear power plants--which contain 15 reactors and are not inside large exclusion zones--is almost certainly greater than at Chernobyl.