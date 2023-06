Ουκρανία- Πριγκόζιν: Χάσαμε έδαφος κοντά στο Μπαχμούτ, ατίμωση

Ο επικεφαλής της ρωσικής ομάδας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν, ανέφερε ότι ο ουκρανικός στρατός είχε ανακαταλάβει μέρος του εδάφους βόρεια του Μπαχμούτ στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενώ συνεχίζονται οι μάχες στον πόλεμο στην Ουκρανία, εισήλθαν στην Μπερχίβκα, βορειοδυτικά του Μπαχμούτ. Δήλωσε ακόμη ότι μέρος του εδάφους αυτού του οικισμού ελέγχεται ήδη από τον ουκρανικό στρατό. Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με αυτό.

Προ δεκαημέρου ο ίδιος είχε δηλώσει πως η Βάγκνερ είχε τον έλεγχο όλου του Μπαχμούτ.

Σε μια ηχογράφηση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν εμφανίζεται έξαλλος με τους διοικητές του ρωσικού στρατού και κάλεσε τον Σεργκέι Σόιγκου και τον Βαλερί Γερασίμοφ να μεταβούν στο μέτωπο και να ενθαρρύνουν τα στρατεύματα για να πολεμήσουν.

