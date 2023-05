Washington Post: Ο Πριγκόζιν προσφέρθηκε να αποκαλύψει τις θέσεις των Ρώσων στους Ουκρανούς

Η Washington Post γράφει ότι ο Γεβγκένι Πριγκόζιν φέρεται να προσφέρθηκε να αποκαλύψει τις θέσεις των τακτικών ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έθεσε μοναδικό όρο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να εγκαταλείψουν το Μπαχμούτ και να επιτρέψουν στους μισθοφόρους του να καταλάβουν την πόλη. Η Ουκρανία δεν συμφώνησε σε αυτήν την πρόταση.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης τις επαφές του Πριγκόζιν με τις ουκρανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, την ώρα που οι άνδρες της μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ πέθαιναν κατά χιλιάδες στη μάχη για την κατάληψη του Μπαχμούτ, τον Ιανουάριο, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν προσφέρθηκε να αποκαλύψει στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τις θέσεις των ρωσικών δυνάμεων με αντάλλαγμα οι ουκρανοί διοικητές να αποσύρουν τους στρατιώτες τους γύρω από την περιοχή του Μπαχμούτ.

Όπως προαναφέρθηκε, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ουκρανία απέρριψε την πρότασή του.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε διαρροές απόρρητων εγγράφων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα Discord.

Ο Πριγκόζιν, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει απειλήσει δημοσίως να αποσύρει τα μέλη της οργάνωσής του από την περιοχή γύρω του Μπαχμούτ, όπου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ρωσικής επίθεσης, αν δεν λάβουν τα πολυπόθητα πυρομαχικά.

Την περασμένη Τρίτη, σε ηχογραφημένο μήνυμά του ο ίδιος είπε ότι οι άνδρες του και εκείνος θα θεωρούνταν προδότες αν εγκατέλειπαν την περιοχή.

