Ουκρανία: «Αναλάβαμε τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ» λέει ο Πριγκόζιν της Wagner

«Οι δυνάμεις μας έχουν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Μπαχμούτ» ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει την κατάληψη του Μπαχμούτ από ρωσικές δυνάμεις επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται οι μάχες. Ο υφυπουργός Άμυνας πάντως είπε ότι η «κατάσταση είναι κρίσιμη».

«Αυτό δεν αληθεύει. Οι μονάδες μας μάχονται στο Μπαχμούτ», είπε στο Reuters ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων,Σέρχιι Τσερεβάτι, μετά τις δηλώσεις του Πριγκόζιν.

O Πριγκόζιν εμφανίστηκε σε βίντεο με στολή παραλλαγής μπροστά από μια σειρά ανδρών του που κρατούσαν ρωσικές σημαίες και πανό της Wagner.

«Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κατελήφθη πλήρως το Μπαχμούτ. Καταλάβαμε ολόκληρη την πόλη, από σπίτι σε σπίτι», είπε ο Πριγκόζιν και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ στις 25 Μαΐου για ξεκούραση και επανεκπαίδευση παραδίδοντας τον έλεγχο στις τακτικές ρωσικές δυνάμεις.

Καθώς μιλούσε ο Πριγκόζιν στο βίντεο από το βάθος ακούγονταν εκρήξεις.

Ο Πριγκόζιν επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής των G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, όπου ο ουκρανικός πόλεμος έχει κυρίαρχη θέση στις συνομιλίες των ηγετών.

Απευθυνόμενος στον Ζελένσκι ο Πριγκόζιν είπε: «Σήμερα όταν θα δεις τον Μπάιντεν φίλησέ τον στο μέτωπο και πες του γειά από εμένα».

👴🏻🇷🇺🇺🇦🇺🇸Prigozhin to Zelensky: "Today, when you see Biden, kiss him on the top of his head and say hello to him from me" pic.twitter.com/2Z7o0iVGBR