Ρωσία: Μάχες με «ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ» στην περιοχή του Μπέλγκοροντ

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Μπέλγκοροντ δήλωσε πως μάχες με μια «ουκρανική ομάδα σαμποτέρ» σημειώνονται σήμερα στη ρωσική πόλη Νόβαγια Ταβολζάνκα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος, πρόσθεσε πως είναι πρόθυμος να συναντηθεί με την ομάδα των φιλοουκρανών Ρώσων μαχητών που έχει αιχμαλωτίσει δύο Ρώσους στρατιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα αυτοί οι φιλοουκρανοί Ρώσοι μαχητές, που συμμετείχαν στις πρόσφατες επιδρομές στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, είχαν ανακοινώσει πως έχουν αιχμαλωτίσει δύο Ρώσους στρατιώτες και πως προσφέρονται να τους ανταλλάξουν με μια συνάντηση με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Street fights reported in in the village of Novaya Tavolzhanka in Shebekinsky district of Belgorod region. pic.twitter.com/Ev7mKsDCgg