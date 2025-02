Ουκρανία: Πώς οι Ρώσοι διαπραγματευτές θα εκμεταλλευτούν τη βιασύνη του Τραμπ για μια συμφωνία

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αποτελείται από «παιδιά της χορωδίας» που πέφτουν στις παγίδες του Κρεμλίνου λόγω έλλειψης προετοιμασίας και εμπειρίας, προειδοποίησε αξιωματούχος που παρακολούθησε προηγούμενες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με τη Μόσχα, γράφει η βρετανική Telegraph.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα αξιοποιηθούν αδίστακτα από τους Ρώσους ομολόγους τους εάν δώσουν προτεραιότητα στην ταχύτητα έναντι μιας βιώσιμης συμφωνίας, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στην εφαρμογή της συμφωνίας του Μινσκ του 2014, η οποία μείωσε τις μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά απέτυχε να τερματίσει τις εχθροπραξίες ή να αποτρέψει το ξέσπασμα ενός ευρύτερου πολέμου.

Ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση προς την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας των ΗΠΑ με Ρώσους αξιωματούχους για τις πρώτες επίσημες συνομιλίες στο Ριάντ την Τρίτη. Αυτό προκάλεσε κατηγορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετεί τα βασικά αιτήματα της Μόσχας πριν καν αρχίσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις. Χθες, Τετάρτη (19/2), ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «ο Ζελένσκι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα του μείνει χώρα».

Στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπενθύμισε στον Τραμπ ότι είχε υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες» και προέτρεψε τον πρόεδρο να «προχωρήσει πιο γρήγορα» σε συνέντευξή του στην τοπική τηλεόραση.

