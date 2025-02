Σε μια προσπάθεια υπεράσπισης των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε σήμερα ότι το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας μπορεί να είναι σύντομα εφικτό.

Ωστόσο, τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με έντονη κριτική από την Ευρώπη, μετά την έντονη ομιλία που εκφώνησε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την περασμένη Παρασκευή.

«Πώς μπορείς να τερματίσεις έναν πόλεμο αν δεν εμπλακείς με τη Ρωσία;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώπιον του ετήσιου Συνεδρίου Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) στο Μέριλαντ. «Πιστεύω πραγματικά ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της ειρήνης στην Ευρώπη για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια», συνέχισε, τονίζοντας την αισιοδοξία του όσον αφορά το γεωπολιτικό τοπίο.

Στην ομιλία του, ο Βανς άσκησε και πάλι αιχμηρή κριτική στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν αναμφίβολα συμμαχίες με ευρωπαϊκά κράτη, η ισχύς αυτών των συμμαχιών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον οι ευρωπαϊκές κοινωνίες προοδεύουν προς τη «σωστή κατεύθυνση».

Σύμφωνα με τον Βανς, η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη είναι η παράτυπη μετανάστευση, υποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι παγκοσμίως θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην ανεξέλεγκτη μετανάστευση.

Η ρητορική του αντιπροσωπεύει τη δραματική στροφή των ΗΠΑ στις μακροχρόνιες προτεραιότητες της αμερικανικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, καθιστώντας σαφές ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρω και η επιφυλακτικότητα απέναντι στις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δεσμεύσεις.

Λίγες ώρες πριν από την εμφάνισή του στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), ο Βανς είχε αναρτήσει μια μακροσκελή κριτική της παραδοσιακής αμερικανικής και ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στο Χ, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για τη στάση της κυβέρνησης στην Ουκρανία ως «ηθικιστικά σκουπίδια» και υπερασπιζόμενος την προώθησή της για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ έχουμε προβάλει δύο απλά επιχειρήματα: πρώτον, ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο πρόεδρος Τραμπ ήταν στην εξουσία- δεύτερον, ότι ούτε η Ευρώπη, ούτε η κυβέρνηση Μπάιντεν, ούτε οι Ουκρανοί είχαν κανένα δρόμο προς τη νίκη», έγραψε ο Βανς.

This is moralistic garbage, which is unfortunately the rhetorical currency of the globalists because they have nothing else to say.



