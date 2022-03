Ουκρανία: Πλήγμα σε γραμμή υψηλής τάσης στην ηλεκτροδότηση του Τσερνόμπιλ

Ζημιά υπέστη μία γραμμή υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος προς τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, λίγο μετά την αποκατάστασή της σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου Ukrenergo.

Η εταιρεία διαχείρισης κάνει λόγο για πλήγμα από τις ρωσικές δυνάμεις, ωστόσο δεν ανέφερε εάν είχε χαθεί όλη η εξωτερική τροφοδοσία του εργοστασίου.

Ζήτησε όμως, πρόσβαση στην περιοχή για να πραγματοποιηθούν επισκευές.

Η Ukrenergo δεν προσκόμισε στοιχεία για τη ζημιά ή τις ενέργειες των ρωσικών δυνάμεων ενώ δεν έχει μπορέσει να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή η έκταση ή η αιτία της ζημιάς.

Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ukrenergo emphasizes that the Chornobyl NPP is an important facility that cannot be left without a reliable energy supply.

A stable power supply will help avoid a repeat of the Chernobyl disaster and save the lives and health of people who might be affected 2/2#StopRussia