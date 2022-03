Υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας: «Ο Πούτιν διέταξε επίθεση στο Τσερνόμπιλ»

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να διέταξε την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Μια ανθρωπογενής καταστροφή σχεδιάζεται στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ο οποίος ελέγχεται από ρωσικά στρατεύματα. Την ευθύνη για αυτή (την επίθεση) οι εισβολείς θα επιχειρήσουν να τη μεταθέσουν στην Ουκρανία», ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών στο Facebook.

Επί του παρόντος, ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμιλ έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τα συστήματα παρακολούθησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Οι εισβολείς αρνήθηκαν να δώσουν στους Ουκρανούς επισκευαστές πρόσβαση στο πυρηνικό εργοστάσιο. Με οδηγία του Αλεξάντερ Λουκασένκο, «Λευκορώσοι ειδικοί» επίσης μπήκαν στον χώρο. Μεταξύ αυτών, υπό το πρόσχημα των πυρηνικών εργατών, εισέρχονται και Ρώσοι σαμποτέρ για να οργανώσουν μια τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια στιγμή, τις τελευταίες ημέρες, τα στρατεύματα του Πούτιν επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβο (όπου βρίσκεται ένας πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας)», ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η υπηρεσία ενημέρωσε ότι οι εισβολείς θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πλαστά «αποδεικτικά στοιχεία» προκειμένου να υποστηρίξουν την εκδοχή τους, μιμούμενοι την εμπλοκή του ουκρανικού στρατού στο ατύχημα του Τσερνόμπιλ.

«Συγκεκριμένα, κοντά στο αεροδρόμιο Antonov στο Hostomel, εθεάθησαν ρωσικά οχήματα να συλλέγουν τα πτώματα των νεκρών Ουκρανών υπερασπιστών. Υπάρχει πιθανότητα να τους περάσουν ως νεκρούς σαμποτέρ στη ζώνη του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή, χωρίς να κερδίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα της χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης και των άμεσων διαπραγματεύσεων, ο Πούτιν είναι έτοιμος να καταφύγει στον πυρηνικό εκβιασμό της παγκόσμιας κοινότητας για χάρη των παραχωρήσεων που ζητά από την Ουκρανία», αναφέρει η υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν, τόσο η Ουκρανία αλλά και η ίδια η Ρωσία κατανοούν ότι οι δηλώσεις για εμπλοκή της Ουκρανίας στη δημιουργία πυρηνικού κινδύνου γίνονται μόνο σύμφωνα με ένα αρκετά μετριοπαθές σενάριο.

«Παρόλα αυτά, τέτοιες ενέργειες του Πούτιν θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο. Φαίνεται ότι σε αυτό ακριβώς υπολογίζει ο Ρώσος δικτάτορας, απαιτώντας απαράδεκτες παραχωρήσεις» καταλήγει η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας.

