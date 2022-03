Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός ελέγχει τα ανατολικά προάστια της Μαριούπολης - «Κωμόπολη καταστράφηκε ολοσχερώς»

Ο ουκρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει και ελέγχουν πλέον τα ανατολικά προάστια της πολιορκούμενης Μαριούπολης στην ανατολική Ουκρανία.

Η Μαριούπολη βρίσκεται υπό πολιορκία για περισσότερο από μια εβδομάδα, χωρίς ρεύμα, φυσικό αέριο ή νερό, με μια ανθρωπιστική κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι επανειλημμένες προσπάθειες απομάκρυνσης των ανθρώπων από την πόλη των 430.000 κατοίκων έχουν αποτύχει καθώς ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές έχουν βρεθεί εν μέσω πυρών.

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, στη Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, μπορεί κανείς να δει ανθρώπους να τσακώνονται για τα τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική» που απαγορεύεται από τους σύγχρονους νόμους του πολέμου, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Κόρνις, επικεφαλής της MSF Ελβετίας και ένας από τους συντονιστές της δράσης αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, βόρεια της Μαριούπολης και σε σχετικά κοντινή απόσταση, η κωμόπολη Βολνόβκα «έχει καταστραφεί ολοσχερώς» σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Ντόνετσκ, Πάβλο Κυριλένκο.

My hometown Volnovakha has ceased to exist as a human settlement.

Russia has completely destroyed a rapidly developing, 100% Russian-speaking city of Donbas.

1881-2022.

Rest In Peace, my sweet old hometown. pic.twitter.com/8H7jjg2xvQ