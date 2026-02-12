Ουκρανία: Νέα βοήθεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από Βρετανία, Νορβηγία και Γαλλία

Νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να λάβει η Ουκρανία από τη Βρετανία, τη Νορβηγία και τη Γαλλία.

Η Βρετανία θα στηρίξει την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στα ρωσικά πλήγματα που καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές της, χορηγώντας της βοήθεια ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων λιρών (575 εκατ. ευρώ), ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Χίλι είπε ότι περίπου 150 εκατομμύρια στερλίνες θα διατεθούν στον μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων με προορισμό το Κίεβο. Το Λονδίνο θα στείλει επίσης στην Ουκρανία 1.000 μικρούς πυραύλους, βρετανικής κατασκευής, αξίας 390 εκατ. λιρών.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να χορηγήσει 4,2 δισεκ. κορώνες (περίπου 440 εκατ. ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ η Γαλλία εγγυήθηκε για ένα δάνειο ύψους περίπου 3 δισεκ. κορωνών. Η συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Νορβηγίας περιλαμβάνει την αγορά μεγάλου αριθμού όπλων αέρος-εδάφους και άλλου εξοπλισμού της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

