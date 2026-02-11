Ζελένσκι: Όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει δεν θα υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη στη διπλωματία

«Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη στη διπλωματία όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι «όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους και να καταστρέφει τις υποδομές μας, δεν θα υπάρχει επαρκής δημόσια εμπιστοσύνη στην ενεργή διπλωματία».

«Αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουν όλοι οι εταίροι της Ουκρανίας - στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη», πρόσθεσε και υπογράμμισε, ότι «τα ζητήματα ασφάλειας είναι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή», την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών.

«Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο σε συνδυασμό με πραγματικά εγγυημένη ασφάλεια», τόνισε.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι έδωσε λεπτομέρειες για τη νυχτερινή ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα: τρία μικρά παιδιά και ο πατέρας τους. Όπως ανέφερε, η μητέρα των παιδιών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Συνολικά 129 ρωσικά drones εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία ανέφερε ότι τα 112 από αυτά καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το δημοσίευμα για «εκλογές και δημοψήφισμα» στην Ουκρανία

Τη Δευτέρα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι οι ΗΠΑ έθεσαν προθεσμία για τη λήξη του πολέμου έως τον Ιούνιο, δηλώνοντας ότι «δεν νομίζω πως αυτό είναι κάτι που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει, ότι «η Ουκρανία επεξεργάζεται σχέδιο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος για μια ειρηνευτική συμφωνία, ενδεχομένως ήδη από τον Μάιο», με την Ουάσιγκτον να πιέζει το Κίεβο να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διαφορετικά διακινδυνεύει να χάσει κρίσιμες εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι FT επισημαίνουν, ότι η διεξαγωγή εκλογών θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις μέχρι πρότινος τοποθετήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τις οποίες ήταν αδύνατο - ή τουλάχιστον εξαιρετικά δύσκολο - να πραγματοποιηθούν εκλογές εν μέσω ενεργού πολέμου, καθώς πολλοί ψηφοφόροι είτε έχουν εκτοπιστεί είτε υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και δυσκολεύονται να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ζελένσκι θα μπορούσε να ανακοινώσει το σχέδιο ακόμη και στις 24 Φεβρουαρίου, στην τέταρτη επέτειο της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.



