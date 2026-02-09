Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, στην περιφέρεια Χάρκοβο και την Οδησσό όπως ανακοίνωσαν το πρωί οι τοπικές αρχές.

Η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε μέσω Telegram: «Τη νύχτα, ο εχθρός επιτέθηκε σε κατοικημένους τομείς της πόλης Μποχοντούχιβ (σ.σ. στην περιφέρεια του Χαρκόβου)» με drones, ανέφερε η

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν οι σοροί μιας γυναίκας και ενός παιδιού 10 ετών, όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή, που διευκρίνισε, ότι ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Για το νότιο τμήμα της χώρας, στην Οδησσό, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης της νότιας Ουκρανίας Σερχίι Λισάκ, ενημέρωσε, πως «άνδρας 35 ετών» έχασε τη ζωή του σε επιδρομή drones ιρανικού σχεδιασμού τύπου «Σαχέντ».

Νωρίτερα, ο περιφερειάρχης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ έκανε λόγο μέσω Telegram για «μαζική» επίθεση στην περιοχή με «drones εφόρμησης».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε, ότι οι ΗΠΑ θέλουν ο πόλεμος στη χώρα να τελειώσει «ως την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο» και πως η Ουάσιγκτον προσκάλεσε ρωσική και ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Με σκοπό να ασκήσει ακόμη περισσότερη πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης, της ύδρευσης και της θέρμανσης, εν μέσω εξαιρετικά βαρύ και κρύου χειμώνα.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ