Ουκρανία: Ο Ζελένσκι βλέπει εκλογές μόνο έπειτα από «μια εκεχειρία»

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη (11/2) πως η χώρα του δεν θα προχωρήσει σε εκλογές παρά μόνο μετά την εφαρμογή μιας εκεχειρίας με τη Ρωσία.

Στόχος είναι η εξασφάλιση «εγγυήσεων ασφαλείας» που θα παρέχουν τις αναγκαίες συνθήκες για την διεξαγωγή ασφαλών εκλογών.

Ο Ζελένσκι έκανε την ανακοίνωση αντιδρώντας σε πληροφορίες που έλεγαν πως το Κίεβο σκοπεύει να ανακοινώσει σύντομα τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και ενός δημοψηφίσματος για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Εκλογές μόνο με «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία

«Θα περάσουμε στις εκλογές όταν όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ», υπογράμμισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

«Είναι πολύ εύκολο να γίνει: εφαρμόστε μια εκεχειρία και θα υπάρξουν εκλογές», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης πως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργαστούν σε μια κοινή διαπραγματευτική γραμμή με τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από Reuters

