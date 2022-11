Ουκρανία: Ναρκοπέδιο το 30% της επικράτειας- Ο Ζελένσκι απέκλεισε το ενδεχόμενο «σύντομης ανακωχής»

Περίπου το 30% της επικράτειας της Ουκρανίας είναι ναρκοθετημένο λόγω της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε χθες η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Πρόκειται για έκταση διπλάσια από την επικράτεια ολόκληρης της Αυστρίας. Η έκταση και ο αριθμός των ναρκών και από τις δύο πλευρές δεκαπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη σύρραξη την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις περιφέρειες δε της Χερσώνας και του Μικολάιφ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις άρσης των ναρκοπεδίων. Πρόκειται για εκτάσεις με συνολικό εμβαδό 8.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε χθες Παρασκευή την ιδέα να κηρυχθεί «σύντομη ανακωχή» με τη Ρωσία, επιχειρηματολογώντας πως αυτό το μόνο που θα έκανε θα ήταν να επιδεινωθεί η κατάσταση.

«Η Ρωσία επιδιώκει πλέον σύντομη ανακωχή, ανάπαυλα για ανακτήσει τις δυνάμεις της. Μπορούμε να δούμε το τέλος του πολέμου, αυτή η ανάπαυλα δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να επιδεινώσει την κατάσταση», είπε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους σε παρέμβασή του στο διεθνές φόρουμ του Χάλιφαξ (Καναδάς) για την ασφάλεια.

Η «αληθινά πραγματική, διαρκής και έντιμη ειρήνη δεν θα έρθει παρά με την πλήρη καταστροφή της ρωσικής επίθεσης», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως μόνο ο Ζελένσκι μπορεί να εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, διαψεύδοντας πως ασκείται οποιαδήποτε πίεση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κίεβο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, επανέλαβε δύο φορές το τελευταίο διάστημα ότι οι ουκρανικές νίκες στα πεδία των μαχών μπορεί να ανοίξουν παράθυρο ευκαιρίας για συνομιλίες ώστε να επιλυθεί με πολιτική συμφωνία η σύρραξη.

Ο στρατηγός σημείωσε εξάλλου την Τετάρτη ότι θεωρεί απίθανο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, οι ουκρανικές δυνάμεις να διώξουν τις ρωσικές από το σύνολο των εδαφών που κατέχουν, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

The AFU has started to remove their own minefields in the south of the country. Due to special tracking systems, Ukraine has a clear overview on where their own mines lay. pic.twitter.com/5egxkMA1tb

Την ίδια ώρα η Ουκρανία ζήτησε χθες Παρασκευή «επιπλέον στήριξη» από την ΕΕ για να περάσει τον χειμώνα, αφού σχεδόν οι μισές ενεργειακές της υποδομές έχουν «τεθεί εκτός λειτουργίας» λόγω των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών.

Οι αρχές του Κιέβου προειδοποιούν για ενδεχόμενη «πλήρη διακοπή» της ηλεκτροδότησης.

Με τη θερμοκρασία στην Ουκρανία να πέφτει και το Κίεβο να βλέπει το πρώτο χιόνι για φέτος, αξιωματούχοι εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα έπειτα από τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας, η Ukrenegro, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε έξι ευρείες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών από τις 10 Οκτωβρίου ως τις 15 Νοεμβρίου.

Ο ΟΗΕ από την πλευρά του προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό στην Ουκρανία εγείρουν τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής τον χειμώνα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε χθες ότι η ΕΕ και οι εταίροι της σκοπεύουν να επιβάλουν νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν, το οποίο κατηγορείται ότι έδωσε drones στη Ρωσία, τα οποία χρησιμοποιεί για να πλήξει την Ουκρανία.

Κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Κίεβο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντένις Σμιγκάλ, ο οποίος ζήτησε «επιπλέον στήριξη» από την ΕΕ.

«Δυστυχώς η Ρωσία εξακολουθεί να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον των πολιτικών και κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας», κατήγγειλε ο Σμιγκάλ στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ντομπρόβσκις.

"Potentially the region of Kherson could be most mined region in the country and unfortunately Ukraine could soon rank first in the world for number of casualties caused by mines.”



It will take decades to make our land safe again.https://t.co/AHaHyiyMNq pic.twitter.com/lXJM99IL0y