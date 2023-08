Ουκρανία: Μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση στη Λβιβ - Τρεις νεκροί, πολλοί τραυματίες

Τρεις άνθρωποι πέθαναν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στις πόλεις Λβιβ και Βολίν στην Ουκρανία.

Πολλοί τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία στο Λουτσκ μετά το χτύπημα που υπέστη εταιρεία, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ο Γιούρι Ποχουλιάικο, κυβερνήτης στην περιφέρεια του Βολίν, της οποίας διοικητικό κέντρο είναι το Λουτσκ. Να σημειωθεί πως η εν λόγω περιοχή στην Ουκρανία, συνορεύει στα δυτικά με την Πολωνία, μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με την επίθεση στη Λβιβ, με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα από την ρωσική αεροπορική επίθεση. Ωστόσο, πάνω από 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστράφηκε μια παιδική χαρά.

«Πολλοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν, αλλά υπήρξαν επίσης πλήγματα στη Λβιβ», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σάντοβι μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δόθηκαν εντολές για εκκένωση τουλάχιστον μιας πολυκατοικίας όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Ο ίδιος ανήρτησε βίντεο στο οποίο διακρίνεται να έχει ανοίξει κρατήρας μπροστά σε πολυώροφο κτίριο, στο οποίο έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα παράθυρα.

Δεν έγινε άμεσα γνωστό πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τη Λβιβ και το Βολίν. Ωστόσο η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν τους 16 από τους τουλάχιστον 28 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι δήλωσε ότι «πολλοί ρωσικοί πύραυλοι» κατευθύνονταν προς την περιοχή.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν σε όλη την Ουκρανία για περίπου δύο ώρες, από περίπου τις 2 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πλήγμα υπέστη και μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δυο άνθρωποι, σε ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Λουτσκ, στην περιοχή Βολίν, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές στο Telegram. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα ρωσικής επίθεσης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου χτυπήθηκε επιχείρηση και ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφερε ο Σέρχιι Λίσακ, κυβερνήτης την περιοχής σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ουκρανία: Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην ιστορία της Λβιβ

Έως τον Ιούλιο, η περιοχή της Λβιβ, που απέχει από τις γραμμές του μετώπου και συνορεύει στα δυτικά με την Πολωνία, δεν γινόταν παρά σπάνια στόχος αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας. Ωστόσο, τον Ιούλιο, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, η σημερινή επίθεση είναι η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Λβιβ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές άμεσα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP