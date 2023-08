Πόλεμος στην Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό

Επτά άτομα σκοτώθηκαν μετά από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τρεις ενήλικες και δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν στο χωριό Τσιρόκα Μπάλκα και δύο ακόμη άνθρωποι στο χωριό Στανισλάβ, όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο.

«Ένας άνδρας, η γυναίκα του και το 23 μηνών μωρό τους σκοτώθηκαν από τα εχθρικά πυρά πυροβολικού», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών στο Telegram. Το 12χρονο παιδί τους νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο, συμπλήρωσε.

A 12-year-old boy, who came under fire from invaders in #Kherson region, died in hospital



Earlier, from the shelling of the invaders in the village of Shirokaya Balka, the whole family of the boy died - his father, mother and sister, who was not even a month old. pic.twitter.com/YxlsBb335b