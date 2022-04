Ουκρανία: Πέντε πύραυλοι έπληξαν την Λβιβ

Πέντε πύραυλοι έπληξαν την πόλη Λβιβ καθώς μαίνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Ο δήμαρχος της πόλης Andriy Sadovy σε ανάρτησή του στο Telegram έγραψε πως « έγιναν 5 στοχευμένες πυραυλικές επιδρομές στο Λβιβ», ενώ πρόσθεσε ότι οι αρχές αναζητούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Ο σύμβουλος του προέδρου, Mykhailo Podolyak, σημείωσε πως «Οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται βάρβαρα σε ουκρανικές πόλεις από αέρος, δηλώνοντας κυνικά σε όλο τον κόσμο το «δικαίωμά» τους… να σκοτώνουν Ουκρανούς».

Ο ανταποκριτής του CNN Jim Sciutto μοιράστηκε μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει καπνό στον ορίζοντα της πόλης.

«Πέντε βλήματα στη Λβιβ σήμερα το πρωί. Ορατός καπνός υψώνεται πάνω από την πόλη», έγραψε στο Twitter.

Ο δημοσιογράφος του FOX, James Levinson, πρόσθεσε πως: «Ο μαύρος καπνός που παρατηρήθηκε από τον σιδηροδρομικό σταθμό 4, πληροφορίες για βομβαρδισμούς πυραύλων στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λβιβ. Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα ή ζημιές. Ακούγονται σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και το ασθενοφόρο».

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 18, 2022

💥 Львов. Несмотря на запреты на съемку, местные жители публикуют видео ракетных ударов, которые были нанесены по местам дислокации иностранных военных инструкторов. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах pic.twitter.com/svBkC4vER7 — Alexander Bunin (@abunin) April 18, 2022

Five missile strikes on Lviv this morning. Smoke visible rising above the city. pic.twitter.com/WHSa3eSRzd — Jim Sciutto (@jimsciutto) April 18, 2022