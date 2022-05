Ουκρανία: Χτυπήθηκε καταφύγιο με αμάχους σε χωριό - Τι εκτιμά η CIA για τα πυρηνικά του Πούτιν

Η CIA δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας, Μπιλ Μπερνς.

«Δεν βλέπουμε σε αυτό το στάδιο, ως υπηρεσία πληροφοριών, συγκεκριμένες αποδείξεις που να δείχνουν ότι η Ρωσία ετοιμάζει την ανάπτυξή ή ακόμη και την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων» ανέφερε σε ένα φόρουμ που οργάνωσε η εφημερίδα Financial Times.

«Δεδομένων των φιλοπολεμικών δηλώσεων (…) που ακούσαμε εκ μέρους Ρώσων ηγετικών στελεχών, δεν μπορούμε να πάρουμε ελαφρά αυτές τις πιθανότητες», πρόσθεσε ωστόσο ο Μπερνς, τονίζοντας ότι η CIA παρακολουθεί στενά το θέμα.

Η Ρωσία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις δυνάμεις «αποτροπής», συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών όπλων της, λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε μάλιστα ότι θα έδινε μια «ταχεία και κεραυνοβόλα απάντηση» στην περίπτωση μιας «έξωθεν παρέμβασης» στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Μπερνς, ο Πούτιν πιστεύει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να χάσει στην Ουκρανία και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο. «Νομίζω ότι είναι σε μια τέτοια διανοητική κατάσταση που πιστεύει ότι δεν επιτρέπεται να ηττηθεί», είπε, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης «είναι πεπεισμένος ότι αν διπλασιάσει τις προσπάθειες θα επιτύχει πρόοδο».

Χτυπήθηκε καταφύγιο σε χωριό

Σχολείο χωριού κοντά στην πόλη Λισιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας όπου βρισκόταν το τελευταίο καταφύγιο της κοινότητας, χτυπήθηκε από βόμβα εν μέσω μαχών χθες Σάββατο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Εκτιμάται ότι στο υπόγειο καταφύγιο αυτό βρίσκονταν περίπου 90 άνθρωποι.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ