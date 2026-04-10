Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγυάρ, ο πολιτικός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών

Ο Πέτερ Μαγυάρ, μέχρι πρότινος μέλος του πολιτικού και θεσμικού κύκλου του Βίκτορ Όρμπαν, εξελίσσεται στον βασικό αντίπαλο του Ούγγρου πρωθυπουργού, με το κόμμα του να καταγράφει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή, 12 Απριλίου.

Ο 45χρονος πολιτικός ηγείται του κόμματος Tisza και έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκροτήσει ένα δυναμικό αντιπολιτευτικό μέτωπο, σε μια χώρα όπου η εξουσία του Όρμπαν και του κόμματός του, Fidesz, κυριαρχεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Πέτερ Μαγυάρ: Από το εσωτερικό του συστήματος στην αντιπολίτευση

Η πολιτική διαδρομή του Μαγυάρ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ίδιο το σύστημα που σήμερα αμφισβητεί. Για χρόνια κινήθηκε στους κύκλους της εξουσίας του Fidesz, διατηρώντας στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Υπήρξε επίσης διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η προσωπική του σχέση με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Γιούντιτ Βάργκα, με την οποία υπήρξε παντρεμένος. Η ίδια παραιτήθηκε το 2024, μετά από πολιτικό σκάνδαλο που έπληξε την κυβέρνηση.

Η δημόσια ανάδειξη του Μαγυάρ ξεκίνησε το 2024, όταν κατήγγειλε την κυβέρνηση για τη χορήγηση χάριτος σε πρόσωπο που είχε καταδικαστεί επειδή συγκάλυψε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε ίδρυμα παιδιών. Η υπόθεση προκάλεσε την παραίτηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων και έπληξε το πολιτικό αφήγημα του Fidesz.

Από εκείνο το σημείο, ο Μαγυάρ άρχισε να εμφανίζεται δημόσια ως πρώην «άνθρωπος του συστήματος» που αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του. Κατήγγειλε ένα δίκτυο εξουσίας που, όπως υποστηρίζει, ενίσχυσε την επιρροή και τον πλούτο των ελίτ εις βάρος των πολιτών.

Το μήνυμα αυτό βρίσκει απήχηση σε μια συγκυρία όπου το κόστος ζωής αυξάνεται, οι δημόσιες υπηρεσίες πιέζονται και τα εισοδήματα παραμένουν στάσιμα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς οι «ολιγάρχες» του Όρμπαν απορρόφησαν δισεκατομμύρια από δημόσια έργα

Το πολιτικό προφίλ και η στρατηγική του Πέτερ Μαγυάρ

Η καμπάνια του Μαγυάρ χαρακτηρίζεται από αυστηρή πειθαρχία στην επικοινωνία και περιορισμένες δεσμεύσεις σε επιμέρους πολιτικές. Το προεκλογικό του πρόγραμμα δίνει έμφαση στην αποκατάσταση θεσμικών ισορροπιών, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν δεσμευμένα.

Hungary, Publicus poll:



TISZA-EPP: 52% (+3)

Fidesz/KDNP-PfE: 39% (-1)

MH-ESN: 5% (-1)

DK-S&D: 2% (-1)

MKKP→G/EFA: 2% (-1)



+/- vs. 27-30 March 2026



Fieldwork: 07-09 April 2026

Sample size: 1,004



➤ https://t.co/nONdLs4JDG — Europe Elects (@EuropeElects) April 10, 2026

Σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει πιο λειτουργικές σχέσεις με την ΕΕ, χωρίς να μεταβάλει πλήρως τη στάση της χώρας σε θέματα όπως η Ουκρανία. Παράλληλα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σκληρότερης στάσης στο μεταναστευτικό σε σύγκριση με την υφιστάμενη πολιτική.

Ένα ανοιχτό πολιτικό στοίχημα

Παρά την ταχεία άνοδό του, παραμένουν ερωτήματα για το εύρος και τη συνοχή της πολιτικής του πρότασης. Η προέλευσή του από το Fidesz δημιουργεί επιφυλάξεις σε μέρος των ψηφοφόρων, ενώ η περιορισμένη σαφήνεια σε ορισμένα ζητήματα αφήνει περιθώριο αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, το πολιτικό περιβάλλον στην Ουγγαρία παραμένει ιδιαίτερα ελεγχόμενο, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί ισχυρή επιρροή σε θεσμούς, μέσα ενημέρωσης και δημόσια διοίκηση, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητες αλλαγών ακόμη και σε περίπτωση εκλογικής νίκης της αντιπολίτευσης.

Παρά τα ερωτήματα, ο Μαγυάρ έχει καταφέρει να εκφράσει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που αναζητά πολιτική αλλαγή, καθιστώντας τον έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες των επερχόμενων εκλογών στην Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από Guardian