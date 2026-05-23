Χανταϊός: Πώς ένα εργαστήριο στην Αφρική βοήθησε στο να λυθεί το «μυστήριο» της έξαρσης

Στις αρχές Μαΐου, ένα επείγον τηλεφώνημα έφτασε στο Ινστιτούτο Πάστερ της Σενεγάλης, ότι ένα κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε ακινητοποιηθεί, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι επιβάτες είχαν μολυνθεί από ένα θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε περάσει από απομακρυσμένα νησιά του Ατλαντικού και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητούσε επειγόντως απαντήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, ένα ερευνητικό εργαστήριο στη Σενεγάλη, ήταν αυτό που βοήθησε στην ανάλυση δειγμάτων από ύποπτα κρούσματα πάνω στο πλοίο.

Το αεροπλάνο με τα δείγματα προσγειώθηκε στη Σενεγάλη τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου. Στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Παστέρ στο Ντακάρ, επιστήμονες εργάζονταν όλη νύχτα με προηγμένο εξοπλισμό και ισχυρούς υπολογιστές, προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις που περίμεναν υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο σχετικά με την εξάπλωση του χανταϊού.

Χανταϊός: Πώς το εργαστήριο στη Σενεγάλη συνέβαλε στη χαρτογράφηση του ιού

Μέσα σε 24 ώρες, οι ερευνητές είχαν καταφέρει να χαρτογραφήσουν μέρος του γονιδιώματος του ιού και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο για το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, μια παραλλαγή γνωστή για τη μετάδοσή της μέσω στενής ανθρώπινης επαφής.

Την ίδια ημέρα, εργαστήρια στη Νότια Αφρική και την Ελβετία κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα με αυτό της Σενεγάλης.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε επίσημα τα ευρήματα σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο ρόλος του εργαστηρίου της Δυτικής Αφρικής για τη χαρτογράφηση μέρους του γονιδιώματος του χανταϊού δεν είχε -μέχρι σήμερα- παρουσιαστεί αναλυτικά.

Ο ιολόγος Moussa Moise Diagne, επικεφαλής της πλατφόρμας αλληλούχισης του ινστιτούτου, εξήγησε ότι η δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης παθογόνων σε διαφορετικά σημεία του κόσμου είναι κρίσιμη τόσο για τη θεραπεία των ασθενών όσο και για την ιχνηλάτηση επαφών.

«Κάθε ώρα μετρούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Χανταϊός: Το χρονικό της ανάλυσης

Για να εξεταστούν οι επιβάτες του πλοίου στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο ΠΟΥ συγκέντρωσε υλικά από το εργαστήριο του Ντακάρ και ναύλωσε ειδική πτήση που μετέφερε την επιστημονική ομάδα στο αρχιπέλαγος και πίσω με τα δείγματα του χανταϊού.

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν με τριπλή προστασία. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το Reuters, μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, σφραγισμένα σε πλαστικές θήκες και κλεισμένα σε ειδικό χαρτοκιβώτιο με προειδοποιητικές σημάνσεις.

Την ίδια ώρα, στις 03:00 τα ξημερώματα, η ομάδα στο Ντακάρ είχε ήδη ξεκινήσει την ανάλυση. Το πακέτο ανοίχθηκε σε ειδικό βιοασφαλές εργαστήριο, όπου εκπαιδευμένοι επιστήμονες απενεργοποίησαν τα δείγματα και τα προετοίμασαν για γενετική ανάλυση.

Λίγες ώρες αργότερα, τα αποτελέσματα στάλθηκαν στον ΠΟΥ και συνέπιπταν με εκείνα από τη Νότια Αφρική και την Ελβετία. Μέχρι τις 8 Μαΐου είχε ολοκληρωθεί η πλήρης χαρτογράφηση του γονιδιώματος του ιού.

Χανταϊός: Οι φόβοι για νέα κρούσματα

Το μεγάλο ερώτημα για τους επιστήμονες ήταν πόσο γρήγορα μπορούσε να εξαπλωθεί ο χανταϊός. Το πλοίο είχε σταματήσει σε απομονωμένα νησιά του Ατλαντικού, ενώ τρεις επιβάτες πέθαναν, ανάμεσά τους και ένα άτομο που πέρασε μέσω του Γιοχάνεσμπουργκ.

Στο πλοίο MV Hondius επέβαιναν περίπου 150 άνθρωποι από 23 χώρες.

Αντίστοιχα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν τελικά ότι δεν υπήρχαν σημαντικές μεταλλάξεις σε σχέση με το ξέσπασμα του χανταϊού που είχε καταγραφεί στην Αργεντινή την περίοδο 2018-2019.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως, καθώς η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει ακόμη και τις έξι εβδομάδες.

Παραμένουν επίσης ανοιχτά βασικά ερωτήματα, όπως το πού και πότε σημειώθηκαν οι πρώτες μολύνσεις, στοιχεία κρίσιμα για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

Με πληροφορίες από Reuters