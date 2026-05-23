Φονική έκρηξη στην Κίνα: Το χειρότερο δυστύχημα σε ορυχείο στη χώρα τα τελευταία 17 χρόνια

Το Πεκίνο υπόσχεται «αυστηρή» τιμωρία στους υπεύθυνους για την τραγωδία στο ανθρακωρυχείο

ΚΙΝΑ ΕΚΡΗΞΗ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Zhu Xingxin/chinadaily.com.cn
Η κυβέρνηση της Κίνας ξεκίνησε μια «ανένδοτη» έρευνα σχετικά με την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 82 ανθρώπους σε ένα ανθρακωρυχείο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να τιμωρήσει «αυστηρά» τους υπεύθυνους, σύμφωνα με πληροφορίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Xinhua.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για «σοβαρές παραβάσεις», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε εξέλιξη η έρευνα για την τραγωδία στην Κίνα

«Ως απάντηση στην έκρηξη αερίου που σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο του Λιουσενγιού, ιδιοκτησίας του ομίλου Shanxi Tongzhou, η ερευνητική ομάδα δυστυχημάτων του Συμβουλίου Κρατικών Υποθέσεων θα διεξάγει μια ενδελεχή και ανένδοτη έρευνα», αναφέρει το πρακτορείο.

«Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση διέταξε μία εκστρατεία καταστολής σε εθνική κλίμακα των παράνομων επιχειρήσεων εξορύξεων.

«Όλες οι αρμόδιες περιφέρειες και αρχές δεσμεύτηκαν να (...) διεξάγουν ευρείες επιχειρήσεις καταστολής εναντίον των παράνομων δραστηριοτήτων, να ερευνήσουν και να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος των υπεύθυνων, διευκρίνισε το Xinhua.

Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα σε ορυχείο στη χώρα τα τελευταία 17 χρόνια. Συνολικά, 247 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κάτω από τη γη στο ορυχείο του Λιουσενγιού, όταν σημειώθηκε η έκρηξη χθες το βράδυ. Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, τουλάχιστον 82 εργάτες σκοτώθηκαν και 128 άλλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Ο Γουανγκ Γιονγκ, ένας εργάτης που τραυματίστηκε στο δυστύχημα, αφηγήθηκε στο CCTV πως είδε «ένα σύννεφο καπνού» και μύρισε θείο. Προτού χάσει τις αισθήσεις του, θυμήθηκε πως είδε ανθρώπους να πνίγονται από τον καπνό.

Με πληροφορίες από AFP

