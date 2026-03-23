Εκλογές στην Ουγγαρία: «Η Μόσχα πρότεινε να στήσουν απόπειρα δολοφονίας του Όρμπαν»

Δημοσίευμα της Washington Post κάνει λόγο για απόπειρα παρέμβασης της Ρωσίας στις εκλογές της Ουγγαρίας, βάσει του οποίου αξιωματούχοι από τη Μόσχα φέρονται να πρότειναν ακόμη και τη σκηνοθεσία απόπειρας δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με έγγραφο της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών (SVR), που φέρεται να έχει επαληθευτεί από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, οι πράκτορες πρότειναν μια δραστική στρατηγική με την κωδική ονομασία «Gamechanger».

Στόχος, όπως αναφέρεται, ήταν να «αλλάξει ριζικά το πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας» μέσω της «σκηνοθεσίας απόπειρας δολοφονίας του Βίκτορ Όρμπαν».

Exclusive: To aid Hungarian Prime Minister Viktor Orban, a friend of Russia, in his election, operatives proposed “the Gamechanger” — a staged assassination attempt to stir supporters. https://t.co/v4TFzVxtG6 — The Washington Post (@washingtonpost) March 21, 2026

Εκλογές στην Ουγγαρία: Πίεση στις δημοσκοπήσεις για τον Όρμπαν

Στο ίδιο έγγραφο, οι συντάκτες επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μετέφερε τη δημόσια συζήτηση από τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας.

«Θα μετατοπίσει την αντίληψη της εκστρατείας από το ορθολογικό πεδίο σε ένα συναισθηματικό, όπου κυρίαρχα θέματα θα είναι η κρατική ασφάλεια και η προστασία του πολιτικού συστήματος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του Όρμπαν. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας τέτοιας πρότασης καταδεικνύει, σύμφωνα με δυτικές πηγές, τη σημασία που αποδίδει η Μόσχα στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Ο Όρμπαν εμφανίζεται να χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις έναντι του Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στελέχους του κόμματός του, ο οποίος κατεβαίνει ως αντικαθεστωτικός μεταρρυθμιστής. Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, «η πλειοψηφία (52,3%) είναι δυσαρεστημένη με την κατάσταση στη χώρα», ενώ η δυσαρέσκεια καταγράφεται ακόμη και στην επαρχία, παραδοσιακό προπύργιο του κυβερνώντος κόμματος Fidesz.

Russia enters Viktor Orban's election campaign, providing consultants who will flood social media with messages designed, ironically, to frame Orbán, a Russia puppet, as "the only candidate who can keep Hungary sovereign"

From @FThttps://t.co/WHhATo1cl4 — Anne Applebaum (@anneapplebaum) March 11, 2026

Εκλογές στην Ουγγαρία: Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την «πλήρη και απόλυτη στήριξή» του στον Όρμπαν, ενώ και αμερικανικές επαφές με τη Βουδαπέστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, απέρριψε τις αποκαλύψεις, χαρακτηρίζοντάς τες «παραπληροφόρηση», ενώ η ρωσική πρεσβεία δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν παρεμβαίνει σε εκλογές άλλων χωρών».

Πάντως, δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει ήδη ενεργοποιήσει εκστρατείες επιρροής στα social media, προωθώντας το αφήγημα ότι ο Όρμπαν είναι ο μόνος που μπορεί να διασφαλίσει την κυριαρχία της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Ρώσοι διπλωμάτες φέρονται να διατηρούν επαφές με φιλοκυβερνητικούς δημοσιογράφους στην Ουγγαρία, μεταφέροντας γραμμές και οδηγίες.

Σε ξεχωριστά έγγραφα, γίνεται λόγος για επιχειρήσεις δυσφήμισης υποψηφίων της αντιπολίτευσης, ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν κατασκευή ψευδών βίντεο, πλαστογράφηση εγγράφων και διασπορά ψευδών κατηγοριών μέσω ΜΜΕ και social media.

Με πληροφορίες από Washington Post

