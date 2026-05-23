ΗΠΑ: Αλλαγές στην Πράσινη Κάρτα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διαμονή Ιρανών

Προβληματισμό προκαλούν στους Ιρανούς που διαμένουν στις ΗΠΑ οι αλλαγές που σημειώνονται στη διαδικασία για την Πράσινη Κάρτα.

Ειδικότερα, η Αμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να απαιτεί από τους αιτούντες μόνιμης άδειας παραμονής να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, εντείνει την αβεβαιότητα για χιλιάδες Ιρανούς που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς «παγώματος» βίζας.

Οι αλλαγές στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία στους Ιρανούς

Σύμφωνα με την ίδια, οι προτεινόμενες αλλαγές σημαίνουν ότι Ιρανοί που επιδιώκουν να αποκτήσουν Πράσινη Κάρτα ενδέχεται να «αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα και να διεκπεραιώσουν την υπόθεσή τους από το εξωτερικό, παρότι δεν υπάρχει αμερικανική πρεσβεία στο Ιράν».

«Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 12.000 Ιρανοί υπήκοοι που βρίσκονται νόμιμα στις ΗΠΑ με φοιτητικές ή εργασιακές βίζες ζουν ήδη με φόβο εξαιτίας της παύσης επεξεργασίας βίζας από την κυβέρνηση Τραμπ», ανέφερε η Δημοκρατική βουλευτής σε ανάρτησή της στο X.

«Και μπορεί να σταλούν πίσω στα χέρια ενός βίαιου καθεστώτος εν μέσω πολέμου και πολιτικής καταστολής», πρόσθεσε.

They’ve been lying when they say they support immigration “the right way.” This radical policy will target people here LEGALLY, including people married to Americans and parents of U.S. citizen children.



It will separate families for months or even years, devastate communities,… https://t.co/4X8Ef5W185 — Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) May 23, 2026

Η Ανσάρι δήλωσε επίσης ότι έχει καταθέσει νομοσχέδιο στο Κογκρέσο, με το οποίο προτείνεται να δοθεί σε «επιλέξιμους Ιρανούς υπηκόους» καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (TPS) και άδεια εργασίας.

