Ιράν: Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι δεν θα συμβιβαστούν στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν πάλι τον πόλεμο, θα υπάρξουν συνέπειες «πιο συντριπτικές και δριμείες»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
⁠Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συναντήθηκε με τον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Κανένας συμβιβασμός του Ιράν στο θέμα των δικαιωμάτων

Ο Γαλιμπάφ είπε στον Μουνίρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Τεχεράνη σήμερα, πως το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ίδιος είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι εάν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες».

Ο Μουνίρ είχε επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ιράν.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αν περάσουν, θα αποτελέσουν μια σημαντική πολιτική ταπείνωση για τον Αμερικανό πρόεδρο
THE LIFO TEAM

ΗΠΑ ΙΡΑΝΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Διεθνή / ΗΠΑ: Αλλαγές στην Πράσινη Κάρτα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διαμονή Ιρανών

Οι Ιρανοί τους οποίους αφορούν οι μεταβολές ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, υποστηρίζει η Αμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / CNN: Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ αφορά κυρίως τον ίδιο

Η δεύτερη θητεία του προκαλεί ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις, καθώς οι πολιτικές και προσωπικές του πρωτοβουλίες φέρνουν στο προσκήνιο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και εντείνουν τη δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών
THE LIFO TEAM
ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ ΜΑΡΓΚΟΤ ΡΟΜΠΙ

Διεθνή / Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η σκηνοθέτης μετάνιωσε που δεν έδειξε τις «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες» της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι γυρίστηκε μια σκηνή με ιστορική ακρίβεια, που τόνιζε την έλλειψη ξυραφιών της Κάθι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ
THE LIFO TEAM
Διεθνή / CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Η παραβίαση τέτοιων εταιρειών θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ή να αποκτά εικόνα για τις κινήσεις και τις στρατηγικές των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών
THE LIFO TEAM
Διεθνή / Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για σχέδια εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Σουλεϊμανί σκοτώνοντας την Ιβάνκα Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θα την προστατεύσει
THE LIFO TEAM
