«Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις» ΗΠΑ-Ιράν, παρά τα σενάρια για νέα αμερικανικά πλήγματα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχει «μια πιθανότητα» να δεχθεί το Ιράν μια συμφωνία πολύ σύντομα

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο σήμερα για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών, παρατηρούμε μια τάση προσέγγισης» με τις αμερικανικές θέσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και αποκάλυψε ότι η χώρα του βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φθάσουμε σε συμφωνία πάνω στα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε ωστόσο.

Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το ζήτημα των πυρηνικών δεν αποτελεί «στο στάδιο αυτό» μέρος της συμφωνίας που συζητείται.

Συμφωνία ακόμα και σήμερα βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει πως υπάρχει «μια πιθανότητα» να δεχθεί ήδη από σήμερα το Ιράν μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές ημέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας πως ελπίζει να έχει «καλές ειδήσεις».

Αυτή η κατά τα φαινόμενα πρόοδος σημειώνεται έπειτα από εβδομάδες αποκλεισμών και απειλών. Ακόμα και σήμερα, ο κύριος ιρανός διαπραγματευτής υποσχέθηκε μια «συντριπτική» απάντηση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, έπειτα από πληροφορίες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.

Τεταμένο το κλίμα ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ανασυνταχθεί στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός κατά τέτοιον τρόπο που, αν ο Τραμπ διαπράξει άλλη μια παράλογη ενέργεια και ξαναρχίσει τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι σίγουρα πολύ πιο συντριπτικές και πικρές για τις Ηνωμένες Πολιτείες απ' ό,τι την πρώτη ημέρα του πολέμου», προειδοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο Γαλιμπάφ έκανε αυτές τις δηλώσεις αφού συναντήθηκε με τον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος έφθασε στην ιρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των προσπαθειών μεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ, πριν αναχωρήσει και πάλι σήμερα.

Έπειτα από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χλιάδες ανθρώπους και κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, μια κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CBS News, Aμερικανοί στρατιωτικοί προετοιμάζονται για ενδεχόμενους βομβαρδισμούς στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί μέχρι τη Δευτέρα. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε τους πιο στενούς συμβούλους του για να συζητήσουν για τον πόλεμο, σύμφωνα με το Axios.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, του Ντον Τζούνιορ, αυτό το σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες και ότι πρέπει να παραμείνει στην Ουάσινγκτον για «λόγους που σχετίζονται με τις κρατικές υποθέσεις».

Έχοντας φθάσει χθες, Παρασκευή, στην Τεχεράνη, ο στρατάρχης Μουνίρ είχε επίσης συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αυτός ο τελευταίος είχε διπλωματικές τηλεφωνικές συνομιλίες και με τους ομολόγους του της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ομάν και του Κατάρ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εμίρης αυτής της τελευταίας χώρας, ο σεΐχης Ταμίμ μπεν Χαμάντ αλ-Θάνι, συζήτησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησε «να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνικές λύσεις», σύμφωνα με το γραφείο του.

Με πληροφορίες από AFP

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
