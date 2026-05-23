ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ληστεία στο σπίτι του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Αλέν Προστ - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Οι δράστες δεν έχουν ακόμα συλληφθεί

The LiFO team
The LiFO team
FORMULA 1 ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 ΑΛΕΝ ΠΡΟΣΤ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΠΙΤΙ ΕΛΒΕΤΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Η ελβετική αστυνομία διερευνά μια φερόμενη ληστεία, όπου σύμφωνα με αναφορές ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Αλέν Προστ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εισβολής στο σπίτι του.

Η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε αργά την Παρασκευή ότι ο 71χρονος Γάλλος υπέστη τραύμα στο κεφάλι από τους εισβολείς, οι οποίοι ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια του συμβάντος το πρωί της Τρίτης.

Ο τραυματισμός του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Αλέν Προστ

«Οι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα», ανέφερε η εισαγγελία. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί».

Η αστυνομία, η οποία δεν αποκάλυψε το όνομα του θύματος, ανέφερε ότι αρκετοί εισβολείς που φορούσαν κουκούλες «διέρρηξαν το σπίτι. Μόλις μπήκαν μέσα, απείλησαν τους ενοίκους και προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο κεφάλι ενός μέλους της οικογένειας, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί».

«Στη συνέχεια, οι δράστες ανάγκασαν ένα άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα, των οποίων καταρτίζεται επί του παρόντος λεπτομερής κατάλογος».

Η εφημερίδα «Blick» ανέφερε ότι ο Προστ ήταν «εμφανώς συγκλονισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι έχει εγκαταλείψει την οικία του στη Νιόν, δίπλα στη Λίμνη της Γενεύης.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Διεθνή / ΗΠΑ: Αλλαγές στην Πράσινη Κάρτα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διαμονή Ιρανών

Οι Ιρανοί τους οποίους αφορούν οι μεταβολές ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, υποστηρίζει η Αμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / CNN: Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ αφορά κυρίως τον ίδιο

Η δεύτερη θητεία του προκαλεί ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις, καθώς οι πολιτικές και προσωπικές του πρωτοβουλίες φέρνουν στο προσκήνιο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και εντείνουν τη δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών
THE LIFO TEAM
ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ ΜΑΡΓΚΟΤ ΡΟΜΠΙ

Διεθνή / Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η σκηνοθέτης μετάνιωσε που δεν έδειξε τις «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες» της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι γυρίστηκε μια σκηνή με ιστορική ακρίβεια, που τόνιζε την έλλειψη ξυραφιών της Κάθι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ
THE LIFO TEAM
CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Διεθνή / CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Η παραβίαση τέτοιων εταιρειών θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ή να αποκτά εικόνα για τις κινήσεις και τις στρατηγικές των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών
THE LIFO TEAM
Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Διεθνή / Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για σχέδια εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Σουλεϊμανί σκοτώνοντας την Ιβάνκα Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θα την προστατεύσει
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
THE LIFO TEAM
 
 