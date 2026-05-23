Ληστεία στο σπίτι του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Αλέν Προστ - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Η ελβετική αστυνομία διερευνά μια φερόμενη ληστεία, όπου σύμφωνα με αναφορές ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Αλέν Προστ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εισβολής στο σπίτι του.

Η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε αργά την Παρασκευή ότι ο 71χρονος Γάλλος υπέστη τραύμα στο κεφάλι από τους εισβολείς, οι οποίοι ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια του συμβάντος το πρωί της Τρίτης.

«Οι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα», ανέφερε η εισαγγελία. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί».

Η αστυνομία, η οποία δεν αποκάλυψε το όνομα του θύματος, ανέφερε ότι αρκετοί εισβολείς που φορούσαν κουκούλες «διέρρηξαν το σπίτι. Μόλις μπήκαν μέσα, απείλησαν τους ενοίκους και προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο κεφάλι ενός μέλους της οικογένειας, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί».

«Στη συνέχεια, οι δράστες ανάγκασαν ένα άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα, των οποίων καταρτίζεται επί του παρόντος λεπτομερής κατάλογος».

Η εφημερίδα «Blick» ανέφερε ότι ο Προστ ήταν «εμφανώς συγκλονισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι έχει εγκαταλείψει την οικία του στη Νιόν, δίπλα στη Λίμνη της Γενεύης.

Με πληροφορίες από Guardian

