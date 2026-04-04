Ο Τραμπ στέλνει τον Βανς στην Ουγγαρία για να στηρίξει τον Όρμπαν πριν τις εκλογές

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τη στήριξή της προς έναν από τους πιο στενούς συμμάχους της στην Ευρώπη, τον Βίκτορ Όρμπαν, λίγες ημέρες πριν από κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να επισκεφθεί τη Βουδαπέστη την Τρίτη, σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό βάρος, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να ενισχύσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό ενόψει της κάλπης της 12ης Απριλίου.

Ο Όρμπαν εμφανίζεται να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μάγιαρ, ενισχύεται, διεκδικώντας την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια κυριαρχίας του κόμματος Fidesz.

Η επίσκεψη του Βανς, που θα διαρκέσει δύο ημέρες, παρουσιάζεται από την ουγγρική κυβέρνηση ως ένδειξη των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά περίοδο και ενδέχεται να επηρεάσει το τελικό στάδιο της προεκλογικής εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Βανς αναμένεται να συναντηθεί με τον Όρμπαν και να απευθύνει δημόσια ομιλία, σε μια παρέμβαση που καταδεικνύει την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν ενεργά τον σύμμαχό τους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη ότι η Ευρώπη ακολουθεί λανθασμένη πολιτική πορεία, προβάλλοντας το μοντέλο διακυβέρνησης του Όρμπαν ως παράδειγμα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός προωθεί την έννοια της «ανελεύθερης δημοκρατίας», ενώ βρίσκεται συχνά σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Ο ίδιος ο Βανς είχε επιτεθεί σε Ευρωπαίους ηγέτες σε ομιλία του στο Μόναχο, κατηγορώντας τους ότι αγνοούν τη λαϊκή βούληση, παρεμβαίνουν σε εκλογές και αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν την παράτυπη μετανάστευση.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ουγγαρίας έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο πρόσφατα για «χρυσή εποχή» στις διμερείς σχέσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Βουδαπέστης για την Ουάσινγκτον σε μια περίοδο εντάσεων με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ωστόσο, η επίσκεψη Βανς δεν γίνεται δεκτή με τον ίδιο ενθουσιασμό από όλες τις πλευρές. Ο αντίπαλος του Όρμπαν, Πέτερ Μάγιαρ, προειδοποίησε ότι η αμερικανική στήριξη μπορεί να συνοδεύεται από ανταλλάγματα, αφήνοντας αιχμές για ενδεχόμενες στρατιωτικές συμφωνίες ή άλλες δεσμεύσεις.

«Η βοήθεια, είτε από την Ανατολή είτε από τη Δύση, έχει τίμημα», ανέφερε, θέτοντας ερωτήματα για το τι μπορεί να ζητηθεί από την Ουγγαρία σε αντάλλαγμα.

Την ίδια ώρα, η προεκλογική περίοδος επιβαρύνεται και από αναφορές για επαφές της ουγγρικής κυβέρνησης με τη Μόσχα. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνία με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ εξετάζονταν νέες κυρώσεις από την ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βουδαπέστη φέρεται να επιχείρησε να μετριάσει μέτρα που αφορούν ρωσικές ελίτ και ενεργειακές εξαγωγές, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη στάση της απέναντι στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από Politico

