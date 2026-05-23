Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η σκηνοθέτης μετάνιωσε που δεν έδειξε τις «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες» της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι γυρίστηκε μια σκηνή με ιστορική ακρίβεια, που τόνιζε την έλλειψη ξυραφιών της Κάθι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ

Φωτ. η Μάργοτ Ρόμπι στα Αναμοδαρμένα Ύψη / IMDB
Η σκηνοθέτης της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, Έμεραλντ Φένελ, δήλωσε ότι ήταν «κρίμα» που μια σκηνή στην οποία φαίνονται οι τριχωτές μασχάλες της Μάργκοτ Ρόμπι, δεν μπήκε στο τελικό μοντάζ της ταινίας.

Όπως ανέφερε, για τον χαρακτήρα της Κάθι είχαν δημιουργηθεί «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες», όμως «δυστυχώς η σκηνή της Μάργκοτ Ρόμπι στην οποία τις βλέπουμε, δεν μπήκε στο τελικό cut».

Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτό το στοιχείο ήταν «πολύ σημαντικό για εμένα», τονίζοντας πως συχνά αναρωτιέται «πού είναι τα ξυράφια που χρησιμοποιούν αυτές οι γυναίκες» όταν βλέπει διασκευές έργων όπως της Τζέιν Όστεν.

«Είναι όλες κάπως άτριχες σαν χέλια. Λέω: “τι συμβαίνει; Είναι εντελώς τρελό”», σχολίασε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε κοινό στο Hay Festival στην Ουαλία. 

Παράλληλα, περιέγραψε τη δική της εκδοχή του έργου της Έμιλι Μπροντέ ως «αδελφή και όχι δίδυμο» του πρωτότυπου, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να το αποδώσει αυτούσιο. Όπως είπε, «είναι τόσο σπουδαίο έργο».

Αναφέρθηκε επίσης στο λεγόμενο “skin room”, όπου το δωμάτιο της Κάθι έχει σχεδιαστεί από τον σύζυγό της με τοίχους που θυμίζουν δέρμα, αποκαλύπτοντας ότι στις συζητήσεις παραγωγής είχε γίνει ακόμη και σκέψη να δημιουργηθεί χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από αυτό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ζητήθηκε από τη Μάργκοτ Ρόμπι να στείλει κοντινές φωτογραφίες από τον καρπό της, ώστε να αναπαραχθούν οι φλέβες στους τοίχους.

Με πληροφορίες από Guardian

