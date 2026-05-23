Καιρός - Ζιακόπουλος: «Μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό φέρνει βροχές και καταιγίδες»

Για τις περισσότερες χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης ξεκινά μια παρατεταμένη περίοδος με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που θυμίζουν ανοιξιάτικο καύσωνα, αναφέρει αρχικά ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην πρόγνωσή του για τον καιρό.

Ωστόσο όπως χαρακτηριστικά εξηγεί ο γνωστός μετεωρολόγος, την ίδια στιγμή, ένας εξαιρετικά άστατος καιρός, θα επικρατεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Οι περιοχές αυτές συγκεκριμένα, θα επηρεάζονται από ένα εκτεταμένο αποκομμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με ψυχρό πυρήνα, το οποίο θα φέρνει αστάθεια.

Στη χώρα μας, ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα θα επηρεάζεται από αυτό το σύστημα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και δεν θα περιορίζονται μόνο στις ώρες της ημέρας με θερμική αστάθεια, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες χρονικές περιόδους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όσοι βρεθούν στην ύπαιθρο ή στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχει κίνδυνος για κεραυνούς.



Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

«Για τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης αρχίζει παρατεταμένη περίοδος πολύ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, θα λέγαμε ανοιξιάτικου καύσωνα αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο τη σπανιότητα εμφάνισης των μέγιστων θερμοκρασιών.

Ως τις αρχές της νέας εβδομάδας, στον αντίποδα θα βρεθούν οι περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς θα επηρεάζονται από ένα μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό της ανώτερης ατμόσφαιρας (προφανώς ψυχρού πυρήνα), με συνέπεια την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Στη χώρα μας, ως την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα καθοριστεί από τις περιφερειακές διαταραχές του προαναφερθέντος αποκομμένου χαμηλού, το πεδίο των ανέμων μεγάλης και μικρής κλίμακας και την απογευματινή θερμική αστάθεια υπό προϋποθέσεις (ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι).

Έτσι εξηγείται γιατί φαινόμενα θα σημειωθούν και εκτός ωρών θερμικής αστάθειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι για αυτούς που το Σαββατοκύριακο θα βρεθούν στην ύπαιθρο ή θα κολυμπούν θα ελλοχεύει ο κίνδυνος των κεραυνών και ότι οι πιθανότητες χαλαζοπτώσεων είναι αυξημένες, πάντα βέβαια σε τοπικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.