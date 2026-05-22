«Γνώριζα ποιος ήταν και δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή» λέει η ακτιβίστρια που φώναξε στον Μπεν-Γκβιρ

Η Ιρλανδή ακτιβίστρια Κατρίονα Γκράχαμ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή όταν είδε τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να περνά μπροστά από τους συλληφθέντες ακτιβιστές σε κέντρο κράτησης στο Ισραήλ.

Η Γκράχαμ συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μια διεθνή πρωτοβουλία που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διά θαλάσσης. Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από δεκάδες χώρες επέβαιναν σε περισσότερα από 50 σκάφη που απέπλευσαν από την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα μεταφέροντας τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ιατρικό υλικό.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Μπεν-Γκβιρ στα social media, ο Ισραηλινός υπουργός εμφανίζεται να περνά μπροστά από γονατισμένους ακτιβιστές με δεμένα χέρια, ενώ σε κάποιο σημείο ακούγεται η Γκράχαμ να φωνάζει υπέρ της Παλαιστίνης πριν άνδρες ασφαλείας την ακινητοποιήσουν βίαια στο έδαφος. Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εντός Ισραήλ.

Σφοδρές αντιδράσεις διεθνώς για το βίντεο με τον Μπεν-Γκβιρ και τους ακτιβιστές

Η ακτιβίστρια δήλωσε στο ιρλανδικό RTÉ ότι είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενη αποστολή του στολίσκου και κατηγόρησε τον Μπεν-Γκβιρ ότι επιχείρησε να προσβάλει τους κρατούμενους. Όπως είπε, μετά το περιστατικό απομακρύνθηκε και τέθηκε σε απομόνωση υπό την επιτήρηση Ισραηλινών κομάντος.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ «σοκαριστική», ενώ επικρίσεις διατυπώθηκαν ακόμη και από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι οι εικόνες δεν συνάδουν με τις αξίες του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν να αναχαιτίζουν τα σκάφη του Global Sumud Flotilla τη Δευτέρα, σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κύπρου και περίπου 460 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας, η οποία παραμένει υπό ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέχρι το βράδυ της Τρίτης όλα τα σκάφη είχαν ακινητοποιηθεί, ενώ ένα από αυτά είχε καταφέρει να πλησιάσει σε απόσταση περίπου 80 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αποστολή «επικοινωνιακό τέχνασμα υπέρ της Χαμάς» και υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής.

Η Γκράχαμ υποστήριξε ότι η επιχείρηση αναχαίτισης ήταν πιο βίαιη σε σύγκριση με προηγούμενες αποστολές αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Όπως ανέφερε, αρκετοί από τους συμμετέχοντες κατήγγειλαν περιστατικά κακοποίησης κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για αναφορές σεξουαλικών επιθέσεων εις βάρος ακτιβιστών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν και 15 Ιρλανδοί πολίτες, μεταξύ των οποίων η γιατρός Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι όλοι οι ξένοι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο απελάθηκαν από τη χώρα. Την Παρασκευή, η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Χέλεν ΜακΕντί επιβεβαίωσε ότι οι Ιρλανδοί πολίτες βρίσκονται πλέον με ασφάλεια στην Κωνσταντινούπολη και λαμβάνουν προξενική υποστήριξη από τις ιρλανδικές αρχές.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο

Οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla υποστηρίζουν ότι η αποστολή είχε καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα και στόχος της ήταν η μεταφορά βασικών ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της Γάζας. Σύμφωνα με τους ίδιους, στα σκάφη υπήρχαν τρόφιμα, βρεφικό γάλα και ιατρικό υλικό για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις έπειτα από μήνες πολέμου και εκτοπισμών.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ανθρωπιστικής κρίσης σε αυτή την έκταση, υποστηρίζοντας ότι μεγάλες ποσότητες βοήθειας και ιατρικών προμηθειών έχουν ήδη εισέλθει στη Γάζα τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας εξακολουθεί να ζει σε πρόχειρους καταυλισμούς ή σε κατεστραμμένα κτίρια, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις στέγασης. Ο ΟΗΕ επισημαίνει επίσης ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη, ενώ τα προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων αυξάνουν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Έκτοτε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 72.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Με πληροφορίες από BBC