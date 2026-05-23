Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Κέιτ Μίντλετον: «Η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς αυτή»

Μία σπάνια αναφορά του διάδοχου του βρετανικού θρόνου στη σύζυγό του και την περιπέτειά της με τον καρκίνο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μία σπάνια αναφορά στην Κέιτ Μίντλετον και στις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Κατά τη διάρκεια της live συνέντευξής του στο «Heart Breakfast» την Παρασκευή 22 Μαΐου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε περήφανος για τη σύζυγό του, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Είναι μια καταπληκτική μαμά, μια καταπληκτική σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς αυτή».

Σε μία σπάνια αναφορά στην ανάρρωση της συζύγου του, Κέιτ, και στο πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τον καρκίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο 43χρονος διάδοχος του θρόνου δήλωσε «τόσο περήφανος, πολύ, πολύ περήφανος».

Πρίγκιπας Ουίλιαμ για Κέιτ Μίντλετον: «Έχει περάσει τόσα πολλά»

«Ήταν καταπληκτική. Έχει περάσει τόσα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά. Και ναι, περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το ταξίδι στην Ιταλία. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που πήγε τόσο καλά», ανέφερε.

Τέλος, πρόσθεσε για την Κέιτ Μίντλετον: «Ήθελε να πάει και να κάνει πολλή έρευνα. Περνάει -ένας Θεός ξέρει- πόσο χρόνο τώρα, κοιτάζοντας όλα τα έγγραφα. Είναι πραγματική επαγγελματίας. Τα περισσότερα βράδια παλεύω να περάσω από την κρεβατοκάμαρα, με όλα τα έγγραφα που έχει σε στοίβα, έτοιμα για ανάγνωση. Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος που πήγε καλά για εκείνη, και ναι, νομίζω ότι γύρισε ενθουσιασμένη».

Με πληροφορίες από People

