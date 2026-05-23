Financial Times: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες

Καλοί φαίνεται να είναι οι οιωνοί για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μεσολαβητές πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση για 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έκαναν σήμερα γνωστό οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα ενημερωμένα για τις συνομιλίες.

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνομιλίες για την αραίωση ή τη μεταφορα του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και βήματα από την Ουάσινγκτον για τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων, προστίθεται στο ρεπορτάζ.

Εξάλλου, Άραβας αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

ΗΠΑ και Ιράν «πλησιάζουν πολύ» σε συμφωνία

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν «πλησιάζουν πολύ» στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει «ικανοποιητική διαχείριση» του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS

«Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Πακιστάν, που μεσολαβεί, δήλωσαν σήμερα ότι έγινε πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί ήδη σχεδόν τρεις μήνες.

«Κάθε μέρα το πράγμα βελτιώνεται», δήλωσε ακόμα ο αμερικανός πρόεδρος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, το ξεπάγωμα ιρανικού ενεργητικού σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για επιπλέον 30 ημέρες.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο δεν διευκρίνισε εντούτοις από ποια πλευρά προέρχονται αυτές οι προτάσεις.

Ο Τραμπ θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας σήμερα με τους συμβούλους του και μπορεί να λάβει μέχρι αύριο, Κυριακή, μια απόφαση για το αν θα επαναλάβει τον πόλεμο, δήλωσε ο ίδιος σε χωριστή συνέντευξή του στον ειδησογραφικό ιστότοπο Axios και μετρίασε τις προσδοκίες λέγοντας ότι οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι «50-50».

«Είτε θα επιτύχουμε μια καλή συμφωνία είτε θα τους ανατινάξω σε χίλιες κολάσεις», είπε ο Ντοναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Axios.

«Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις» ΗΠΑ-Ιράν, παρά τα σενάρια για νέα αμερικανικά πλήγματα

Στο μεταξύ, νωρίτερα, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων.

«Έπειτα από εβδομάδες διμερών συνομιλιών, παρατηρούμε μια τάση προσέγγισης» με τις αμερικανικές θέσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και αποκάλυψε ότι η χώρα του βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φθάσουμε σε συμφωνία πάνω στα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε ωστόσο.

Ο Μπαγαΐ διευκρίνισε ότι το ζήτημα των πυρηνικών δεν αποτελεί «στο στάδιο αυτό» μέρος της συμφωνίας που συζητείται.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει πως υπάρχει «μια πιθανότητα» να δεχθεί ήδη από σήμερα το Ιράν μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές ημέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας πως ελπίζει να έχει «καλές ειδήσεις».

Αυτή η κατά τα φαινόμενα πρόοδος σημειώνεται έπειτα από εβδομάδες αποκλεισμών και απειλών. Ακόμα και σήμερα, ο κύριος ιρανός διαπραγματευτής υποσχέθηκε μια «συντριπτική» απάντηση, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, έπειτα από πληροφορίες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.