Πορτογαλία: Στη φυλακή μητέρα και ο σύντροφός της που εγκατέλειψαν τα δύο παιδιά της στον δρόμο

Το ζευγάρι κατηγορείται για επιβαρυμένη επίθεση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη

Φωτ.: ΕΡΑ
Μια Γαλλίδα και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση σήμερα από ένα δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ηλικίας 41 ετών, σε έναν αυτοκινητόδρομο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το δικαστήριο του Σετούμπαλ, ο ανακριτής οποίος άκουσε τις απολογίες τους αποφάσισε την «προφυλάκιση των δύο, για τα εγκλήματα της επιβαρυμένης επίθεσης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης».

Η Γαλλίδα έφθασε σήμερα το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διακόπηκε χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η υπόθεση στην Πορτογαλία

Έπειτα από τη σύλληψή του την Πέμπτη από τις πορτογαλικές αρχές, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον ενός ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χλμ νότια της Λισαβόνας, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή όπου τα αγοράκια εντοπίστηκαν από έναν οδηγό το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκλαιγαν και κάθονταν στην άκρη ενός δρόμου.

Την Παρασκευή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά την αποχώρησή τους με ένα αστυνομικό βαν, ο άνδρας φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους, είχε φωνάξει δύο φορές «Σας αγαπώ», την ώρα που η γυναίκα σιγοτραγουδούσε μια μελωδία.

Σήμερα το πρωί, η αστυνομία φρόντισε να μην αποβιβαστούν από το βαν, μέχρι το όχημα να εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και να κλείσει η πόρτα. Οι δημοσιογράφοι του AFP μπόρεσαν στη συνέχεια να τους δουν μέσα από ένα παράθυρο του κτιρίου.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Τα δύο αδελφάκια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, την ώρα που ο πατέρας τους είχε το δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων, εξήγησαν οι πορτογαλικές αρχές.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους.

Με πληροφορίες από AFP

