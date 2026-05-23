«Το Ισραήλ δημιούργησε πλωτή μονάδα βασανιστηρίων για εμάς»: Καταγγελίες από τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήσαν το ελληνικό κομμάτι του Global Sumud Flotilla και η ελληνική νομική ομάδα του GSF.

Στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μετά την ολοκλήρωση του επαναπατρισμού τους.

Η διαδικασία είχε συντονιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών, με τη συνεχή συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Έλληνες ακτιβιστές αφίχθηκαν στην πρωτεύουσα στις 21:00 με εμπορική πτήση, ολοκληρώνοντας την επιστροφή τους από το Ισραήλ. Όσοι κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Η επιστροφή τους παρακολουθήθηκε στενά από τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που κρατούνταν στο Ισραήλ συνεχίζουν να επιστρέφουν στις χώρες τους, μεταφέροντας εικόνες και μαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης.

Στο αεροδρόμιο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχτηκαν 15 Ιταλούς ακτιβιστές που έφτασαν το πρωί της Παρασκευής, με αρκετούς να καταγγέλλουν κακομεταχείριση και βίαιη συμπεριφορά από τις ισραηλινές αρχές.

Ανάμεσα στους 19 Έλληνες που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, ο Παντελής περιέγραψε την κράτηση ως «την πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής του». Ο Άντριαν Χουάν έδειξε στην κάμερα την πλάτη και τα χέρια του γεμάτα μελανιές, λέγοντας ότι πονάει στα πλευρά, αλλά «δεν εγκαταλείπει τον αγώνα για την ελευθερία της Παλαιστίνης».

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών εντείνονται.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης, με υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών προς τη Γάζα να κατευθύνονται προς την ισραηλινή πρεσβεία, καταγγέλλοντας την κράτηση και τις συνθήκες μεταχείρισης των συλληφθέντων.

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ανέφεραν πως τρία μέλη του πληρώματος βρίσκονται στο Αττικό Νοσοκομείο καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Είναι «με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Από σπασμένα πλευρά έως σπασμένους σπονδύλους. Ούτε ξέρουμε πόσο θα πάρει η αποθεραπεία τους».

Στη συνέχεια, τόνισαν πως «δεν είχαμε τέτοια βαρβαρότητα πριν. Καμία σχέση με το πώς μας αντιμετώπισαν προηγούμενη φορά. Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα».

«Το Ισραήλ δεν θα είχε κάνει τόσα αν οι δικές μας χώρες, της Δύσης δεν το είχαν στηρίξει. Αδιανόητο ότι η πειρατεία ξεκίνησε στην Κρήτη, τρεις-τέσσερις μέρες μακριά από το Ισραήλ. Θα τα είχαμε καταφέρει» ανέφεραν επίσης, οι ακτιβιστές.

«Πλωτή μονάδα βασανιστηρίων δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι που το δημιούργησε για εμάς, για τους ακτιβιστές που θέλουν να σταθούν στο πλευρό της Παλαιστίνης. Όλη την τεχνογνωσία την έχουν από τα βασανιστήρια και τη γενοκτονία που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, εις βάρος των Παλαιστινίων. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ότι το Ισραήλ μπορεί να το κάνει κι αλλού» δήλωσαν, μεταξύ άλλων, επίσης.

«Ήταν πρωτόγνωρο, ήταν ένας νέος μηχανισμός που δοκιμάστηκε πάνω στα σώματά μας» πρόσθεσε άλλο μέλος της αποστολής.

Οι ακτιβιστές περιέγραψαν τις συνθήκες κράτησης και τα βασανίστια που υπέστησαν: από την έλλειψη μέσων υγιενής (δύο τουαλετες για 170 άτομα, ελλιπής παροχή νερού, απουσία χαρτιού υγείας) έως τη χρήση κρότου-λάμψης και πλαστικων σφαιρών.

Παράλληλα, τόνισαν τον χαρακτήρα της κλιμάκωσης των ισραηλινών αντιδράσεων στο κίνημα υποστήριξης της Παλαιστίνης.

Η συνέντευξη Τύπου από το ελληνικό κομμάτι του Global Sumud Flotilla και την ελληνική νομική ομάδα του GSF:

Η συνέντευξη Τύπου έγινε σήμερα, Σάββατο 23/5 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 12.30.