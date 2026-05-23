ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χαβάη: Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεγάλο Νησί - Παρακολουθείται το ηφαίστειο Κιλαουέα

Το Κιλαουέα αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΒΑΗ ΣΕΙΣΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΙΛΑΟΥΕΑ Facebook Twitter
Φωτ.: USGS
0

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε κοντά στο Χοναουνάου-Ναπούπου στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης αργά χθες (τοπική ώρα).

Μετά τη σεισμική δόνηση το παρατηρητήριο ηφαιστείων της πολιτείας παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Υπό παρακολούθηση το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης. Το ηφαίστειο σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε νωρίτερα χθες (τοπική ώρα), το παρατηρητήριο ηφαιστείων της Χαβάης (HVO) ανακοίνωσε ότι με βάση τα μοντέλα προβλέψεων η επόμενη έκρηξη εκτιμάται ότι θα συμβεί κάποια στιγμή μεταξύ 24 και 27 Μαΐου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά της Χαβάης, του Μάουι και του Οάχου και είχε εστιακό βάθος περίπου 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Δεν αναμένεται τσουνάμι λόγω του σεισμού, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού και δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝΟΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Διεθνή / ΗΠΑ: Αλλαγές στην Πράσινη Κάρτα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη διαμονή Ιρανών

Οι Ιρανοί τους οποίους αφορούν οι μεταβολές ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις ΗΠΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, υποστηρίζει η Αμερικανίδα βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / CNN: Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ αφορά κυρίως τον ίδιο

Η δεύτερη θητεία του προκαλεί ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις, καθώς οι πολιτικές και προσωπικές του πρωτοβουλίες φέρνουν στο προσκήνιο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και εντείνουν τη δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών
THE LIFO TEAM
ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ ΜΑΡΓΚΟΤ ΡΟΜΠΙ

Διεθνή / Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η σκηνοθέτης μετάνιωσε που δεν έδειξε τις «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες» της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι γυρίστηκε μια σκηνή με ιστορική ακρίβεια, που τόνιζε την έλλειψη ξυραφιών της Κάθι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ
THE LIFO TEAM
CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Διεθνή / CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Η παραβίαση τέτοιων εταιρειών θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ή να αποκτά εικόνα για τις κινήσεις και τις στρατηγικές των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών
THE LIFO TEAM
Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Διεθνή / Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για σχέδια εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Σουλεϊμανί σκοτώνοντας την Ιβάνκα Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θα την προστατεύσει
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αν περάσουν, θα αποτελέσουν μια σημαντική πολιτική ταπείνωση για τον Αμερικανό πρόεδρο
THE LIFO TEAM
 
 