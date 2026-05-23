Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ πετάει τον Κόλμπερτ στα σκουπίδια σε deepfake βίντεο

Η νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Στίβεν Κόλμπερτ

Φωτ.: White House/Instagram
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε με έναν προκλητικό τρόπο να «αποχαιρετήσει» τον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, αναρτώντας στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Instagram ένα deepfake βίντεο.

Στο βίντεο, ο 79χρονος πρόεδρος εμφανίζεται να πετάει τον Κόλμπερτ μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων πάνω στη σκηνή του θεάτρου Ed Sullivan και στη συνέχεια να κάνει τον χαρακτηριστικό του χορό.

Το νέο βίντεο του Τραμπ για τον Στίβεν Κόλμπερτ

Λίγες μόλις ώρες μετά τη μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση μέσω του Truth Social, γράφοντας:

«Ο Κόλμπερτ επιτέλους τελείωσε στο CBS. Μηδέν ταλέντο, μηδέν τηλεθέαση, μηδέν ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε άνθρωπο από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο βλάκα. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έφυγε!»

Ωστόσο, η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα λόγια. Το επίσημο προφίλ του Λευκού Οίκου στο Instagram δημοσίευσε ένα ψηφιακά κατασκευασμένο βίντεο, όπου ο Τραμπ πλησιάζει τον Κόλμπερτ από πίσω, τον σηκώνει και τον πετάει σε έναν κάδο σκουπιδιών, πριν ξεκινήσει να χορεύει στην πίστα.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε απλώς: «Bye-bye».

Η ακύρωση της εκπομπής

Αν και το CBS είχε ανακοινώσει από τον Ιούλιο του 2025 ότι η διακοπή της εκπομπής ήταν «καθαρά οικονομική απόφαση», το χρονικό σημείο της ακύρωσης είχε πυροδοτήσει έντονες υποψίες.

Η απόφαση ελήφθη τη στιγμή που η μητρική εταιρεία του CBS, Paramount, ολοκλήρωνε τη συγχώνευσή της με τη Skydance —μια συμφωνία που απαιτούσε την τελική έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη, καθώς ο Κόλμπερτ ασκούσε δριμεία κριτική στην Paramount επειδή είχε δεχτεί να καταβάλει συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τραμπ, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος ο πρόεδρος κατά του δικτύου για το μοντάζ μιας συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes.

Ο Τραμπ είχε σπεύσει να καρπωθεί την επιτυχία της απόλυσης ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, δηλώνοντας: «Όλοι λένε ότι ήμουν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόλυση του Στίβεν Κόλμπερτ. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Ο λόγος που απολύθηκε ήταν η καθαρή έλλειψη ΤΑΛΕΝΤΟΥ».

