Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Με μία λέξη ο τελευταίος κύκλος του Maestro θα είναι ανίκητος»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του, λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς «Maestro».

Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα γυρίσματα»

«Τώρα ακόμα έχουμε γυρίσματα. Θα αργήσει λίγο να βγει, έχουμε κάποιους μήνες ακόμα. Μετά τον Οκτώβριο θα βγει. Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Ολοκληρώνεται η ιστορία. Σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα γυρίσματα», ανέφερε αρχικά μιλώντας σε κάμερα του «Breakfast@Star» ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες και στην προκειμένη περίπτωση, πάντα ήμουν, αλλά ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια, είμαι πολύ τυχερός που είναι αυτό το καστ», σημείωσε για τους συμπρωταγωνιστές του στη δημοφιλή σειρά.

«Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες, είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μία λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος», κατέληξε.