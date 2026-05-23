TV & MEDIA
TV & Media

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Με μία λέξη ο τελευταίος κύκλος του Maestro θα είναι ανίκητος»

«Ολοκληρώνεται η ιστορία, σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα γυρίσματα» αποκάλυψε μεταξύ άλλων

The LiFO team
The LiFO team
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ MAESTRO Facebook Twitter
Χριστόφορος Παπακαλιάτης / NDP
0

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του, λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς «Maestro».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα γυρίσματα του «Maestro» δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς, και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές.

Αναφερόμενος δε στους συμπρωταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το καστ του «Maestro».

Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα γυρίσματα»

«Τώρα ακόμα έχουμε γυρίσματα. Θα αργήσει λίγο να βγει, έχουμε κάποιους μήνες ακόμα. Μετά τον Οκτώβριο θα βγει. Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Ολοκληρώνεται η ιστορία. Σε 10 μέρες θα τελειώσουμε τα γυρίσματα», ανέφερε αρχικά μιλώντας σε κάμερα του «Breakfast@Star» ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες και στην προκειμένη περίπτωση, πάντα ήμουν, αλλά ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια, είμαι πολύ τυχερός που είναι αυτό το καστ», σημείωσε για τους συμπρωταγωνιστές του στη δημοφιλή σειρά.

«Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες, είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μία λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος», κατέληξε.

 
TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ MAESTRO

It's Viral / Γιώργος Μπένος για Maestro: «Με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε "γιατί βρε αγόρι μου το είδαμε αυτό;"»

«Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό που θέλουμε να αφηγηθούμε με την ιστορία των δύο αγοριών, είναι αυτό που απλά συμβαίνει στη ζωή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Stephen Colbert έσβησε τα φώτα του Late Show με τον Paul McCartney

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ έριξε αυλαία στο Late Show με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το ιστορικό late-night franchise του CBS αποχαιρέτησε το κοινό του ύστερα από 33 χρόνια, με ένα φινάλε γεμάτο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλβις Κοστέλο, Τζον Μπατίστ, διάσημα cameos, μια μάυρη τρύπα που κατάπιε το Ed Sullivan Theater και σχεδόν καμία ευθεία αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ.
THE LIFO TEAM
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

TV & Media / Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Μπεν Στίλερ αποχαιρέτησαν τον Στίβεν Κόλμπερτ λίγο πριν το τέλος του Late Show

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Όμπρεϊ Πλάζα, ο Μπεν Στίλερ, η Μάρθα Στιούαρτ και άλλοι διάσημοι φίλοι του The Late Show εμφανίστηκαν στο προτελευταίο επεισόδιο της εκπομπής, όπου ο Στίβεν Κόλμπερτ απάντησε επιτέλους στις ερωτήσεις που έκανε τόσα χρόνια στους καλεσμένους του.
THE LIFO TEAM
Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

TV & Media / Ένας από τους πρώτους άνδρες supermodels, μια αίρεση στη Νέα Υόρκη και ο Φάμπιο: Το HBO έκανε σειρά μια απίστευτη αληθινή ιστορία

Το Bring Me the Beauties: A Model Cult αφηγείται την ιστορία του Χόιτ Ρίτσαρντς, ενός από τα πρώτα male supermodels των ’80s, που έζησε για χρόνια μέσα στην αίρεση Eternal Values.
THE LIFO TEAM
Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

TV & Media / Ο Άντερσον Κούπερ φεύγει από το 60 Minutes τη στιγμή που η ανεξαρτησία του δοκιμάζεται

Ο Άντερσον Κούπερ αποχαιρέτησε το 60 Minutes μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μιλώντας για τους γιους του αλλά και για την ανεξαρτησία της εκπομπής, σε μια στιγμή αναταράξεων για το CBS News.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

TV & Media / Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρετά το Late Show με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί»

Μετά το τελευταίο γύρισμα του The Late Show, ο Στίβεν Κόλμπερτ οργανώνει αποχαιρετιστήριο πάρτι με σύνθημα «Απολυμένοι αλλά γιορτινοί» ένα πικρό αστείο για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στη βραδινή τηλεόραση.
THE LIFO TEAM
AKYLAS EUROVISION ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ

TV & Media / Κοζάκου - Καπουτζίδης για Akyla: «Γιατί ένα νέο παιδί, που ζει το όνειρο, να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί;»

Οι δύο παρουσιαστές, με αφορμή την απολογητική στάση του Έλληνα καλλιτέχνη μετά τον τελικό της Eurovision, μίλησαν για την πίεση που βιώνουν σήμερα οι νέοι και για την ανάγκη να σταθούμε σε αυτήν και να μην την αγνοούμε
THE LIFO TEAM
 
 