Γαλλία: Απαγορεύει την είσοδο στον Ισραηλινό Μπεν Γκβιρ και ζητά κυρώσεις από την ΕΕ

Η απόφαση έρχεται μετά από τη δημοσίευση, από τον ίδιο, ενός βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η απόφαση έρχεται μετά από τη δημοσίευση, από τον ίδιο, ενός βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Η απαγόρευση της Γαλλίας και η διεθνής κατακραυγή

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι αντιδράσεις σημειώθηκαν σε πολλές χώρες, όπως για παράδειγμα η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απαράδεκτη» παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ακτιβιστών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας δήλωσε ότι οι εικόνες έδειχναν τον Μπεν Γκβιρ να «ταπεινώνει τους ανθρώπους της διεθνούς νηοπομπής», προσθέτοντας: «Δεν θα ανεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας».

Ο Ισπανός ηγέτης δήλωσε ότι θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στον Μπεν Γκβιρ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ισπανίας που απαγόρευσε την είσοδο του υπουργού στη χώρα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», χαρακτηρίζοντας τη στάση του Μπεν Γκβιρ «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Τι ανέφερε η Ιρλανδή ακτιβίστρια που φώναξε στον Μπεν Γκβιρ

Η Ιρλανδή ακτιβίστρια Κατρίονα Γκράχαμ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή όταν είδε τον Μπεν Γκβιρ να περνά μπροστά από τους συλληφθέντες ακτιβιστές.

Η Γκράχαμ συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μια διεθνή πρωτοβουλία που επιχείρησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διά θαλάσσης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Μπεν Γκβιρ στα social media, σε κάποιο σημείο ακούγεται η Γκράχαμ να φωνάζει υπέρ της Παλαιστίνης πριν άνδρες ασφαλείας την ακινητοποιήσουν βίαια στο έδαφος.

