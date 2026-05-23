ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

CNN: Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ αφορά κυρίως τον ίδιο

Η δεύτερη θητεία του προκαλεί ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις, καθώς οι πολιτικές και προσωπικές του πρωτοβουλίες φέρνουν στο προσκήνιο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και εντείνουν τη δυσαρέσκεια ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / The White House
0

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να περιστρέφεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τον ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιεί την εξουσία του με τρόπο που, σύμφωνα με τους επικριτές του, εξυπηρετεί προσωπικές επιδιώξεις και πολιτικές «ανταμοιβές» προς τους συμμάχους του.

Την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί συνεχίζουν να πιέζονται από την ακρίβεια και την οικονομική αβεβαιότητα, ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε συμφωνία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία ,σύμφωνα με δημοσιεύματα, βάζει οριστικό τέλος σε φορολογικούς ελέγχους που αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η υπόθεση συνδέεται με τη διαρροή φορολογικών του στοιχείων και με αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τραμπ κατά της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημιώσεων για πολίτες που θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν πολιτικά επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο στόχαστρο οι προσωπικές επιλογές και τα έργα προβολής του Τραμπ

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και σε Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, κυρίως λόγω φόβων ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν πρόσωπα που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021.

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς δήλωσε πως «όσοι καταδικάστηκαν για βία κατά αστυνομικών δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν», ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις χαρακτήρισε το σχέδιο «εντελώς παράλογο».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Μιτς Μακόνελ, λέγοντας: «Ο κορυφαίος αξιωματούχος επιβολής του νόμου ζητά χρήματα για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς; Είναι εντελώς ανόητο και ηθικά λάθος».

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί και το σχέδιο του Τραμπ για την κατασκευή πολυτελούς αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος υπερασπίστηκε το έργο, δηλώνοντας πως «κάνουμε ένα δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες», επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπικό έργο προβολής αλλά για μία αναβάθμιση που θα μείνει «για εκατοντάδες χρόνια». Ωστόσο, επικριτές του κάνουν λόγο για έργο βιτρίνας και κατάχρηση εξουσίας, τη στιγμή που οι Αμερικανοί ανησυχούν για το αυξημένο κόστος ζωής και τις οικονομικές πιέσεις.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή επιρροή στη βάση των υποστηρικτών του και να παρεμβαίνει δυναμικά στις εσωκομματικές εξελίξεις των Ρεπουμπλικανών, στηρίζοντας υποψηφίους που του είναι απολύτως πιστοί.

Ωστόσο, οι επικριτές του εκτιμούν ότι η ολοένα και πιο προσωποκεντρική προσέγγιση της προεδρίας του μπορεί τελικά να λειτουργήσει εις βάρος του πολιτικά, ενισχύοντας την εικόνα ότι χρησιμοποιεί την εξουσία περισσότερο για προσωπική ενίσχυση παρά για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Με πληροφορίες από CNN

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Διεθνή / Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για σχέδια εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Σουλεϊμανί σκοτώνοντας την Ιβάνκα Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θα την προστατεύσει
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
THE LIFO TEAM
ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ AI ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ANTHROPIC CLAUDE

Τech & Science / Politico: Το Πεντάγωνο θέλει να αξιοποιήσει και να «οπλίσει» νέα AI μοντέλα κυβερνοπολέμου

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Claude Mythos Preview της Anthropic, ένα μοντέλο που φέρεται να διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγμένες δυνατότητες στον εντοπισμό ψηφιακών ευπαθειών και στην εκτέλεση σύνθετων ενεργειών hacking
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ ΜΑΡΓΚΟΤ ΡΟΜΠΙ

Διεθνή / Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η σκηνοθέτης μετάνιωσε που δεν έδειξε τις «εξαιρετικά τριχωτές μασχάλες» της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι γυρίστηκε μια σκηνή με ιστορική ακρίβεια, που τόνιζε την έλλειψη ξυραφιών της Κάθι, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ
THE LIFO TEAM
CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Διεθνή / CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Η παραβίαση τέτοιων εταιρειών θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ή να αποκτά εικόνα για τις κινήσεις και τις στρατηγικές των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών
THE LIFO TEAM
Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Διεθνή / Τραμπ: «Η εκδίκησή μας είναι θέμα χρόνου» - Θαυμαστής του Σουλεϊμανί σχεδίαζε να σκοτώσει την κόρη του

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταούντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ για σχέδια εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Σουλεϊμανί σκοτώνοντας την Ιβάνκα Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θα την προστατεύσει
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να καταγράφουν πρόοδο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πρώτη πολιτική του ήττα στο ζήτημα του Ιράν

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον περιορισμό της στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, αν περάσουν, θα αποτελέσουν μια σημαντική πολιτική ταπείνωση για τον Αμερικανό πρόεδρο
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ ΙΤΑΜΑΡ ΜΠΕΝ-ΓΚΒΙΡ

Διεθνή / «Γνώριζα ποιος ήταν και δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή» λέει η ακτιβίστρια που φώναξε στον Μπεν-Γκβιρ

Για την εμπειρία της μιλά η ακτιβίστρια Κατρίονα Γκράχαμ, η οποία φώναξε σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης μπροστά στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, πριν άνδρες ασφαλείας την ακινητοποιήσουν βίαια στο έδαφος
THE LIFO TEAM
 
 