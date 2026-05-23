CNN: Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη θητεία Τραμπ αφορά κυρίως τον ίδιο

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να περιστρέφεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τον ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιεί την εξουσία του με τρόπο που, σύμφωνα με τους επικριτές του, εξυπηρετεί προσωπικές επιδιώξεις και πολιτικές «ανταμοιβές» προς τους συμμάχους του.

Την ώρα που εκατομμύρια Αμερικανοί συνεχίζουν να πιέζονται από την ακρίβεια και την οικονομική αβεβαιότητα, ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε συμφωνία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία ,σύμφωνα με δημοσιεύματα, βάζει οριστικό τέλος σε φορολογικούς ελέγχους που αφορούν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η υπόθεση συνδέεται με τη διαρροή φορολογικών του στοιχείων και με αγωγή ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Τραμπ κατά της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημιώσεων για πολίτες που θεωρούν ότι στοχοποιήθηκαν πολιτικά επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο στόχαστρο οι προσωπικές επιλογές και τα έργα προβολής του Τραμπ

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και σε Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, κυρίως λόγω φόβων ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν πρόσωπα που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021.

Η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς δήλωσε πως «όσοι καταδικάστηκαν για βία κατά αστυνομικών δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν», ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις χαρακτήρισε το σχέδιο «εντελώς παράλογο».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Μιτς Μακόνελ, λέγοντας: «Ο κορυφαίος αξιωματούχος επιβολής του νόμου ζητά χρήματα για ανθρώπους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς; Είναι εντελώς ανόητο και ηθικά λάθος».

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί και το σχέδιο του Τραμπ για την κατασκευή πολυτελούς αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος υπερασπίστηκε το έργο, δηλώνοντας πως «κάνουμε ένα δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες», επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για προσωπικό έργο προβολής αλλά για μία αναβάθμιση που θα μείνει «για εκατοντάδες χρόνια». Ωστόσο, επικριτές του κάνουν λόγο για έργο βιτρίνας και κατάχρηση εξουσίας, τη στιγμή που οι Αμερικανοί ανησυχούν για το αυξημένο κόστος ζωής και τις οικονομικές πιέσεις.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή επιρροή στη βάση των υποστηρικτών του και να παρεμβαίνει δυναμικά στις εσωκομματικές εξελίξεις των Ρεπουμπλικανών, στηρίζοντας υποψηφίους που του είναι απολύτως πιστοί.

Ωστόσο, οι επικριτές του εκτιμούν ότι η ολοένα και πιο προσωποκεντρική προσέγγιση της προεδρίας του μπορεί τελικά να λειτουργήσει εις βάρος του πολιτικά, ενισχύοντας την εικόνα ότι χρησιμοποιεί την εξουσία περισσότερο για προσωπική ενίσχυση παρά για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Με πληροφορίες από CNN