Όουεν Τζ. Χέρκουμ (Owen J Hurcum): ένα όνομα που τόσο νωρίς έγραψε ιστορία αφού εξελέγη σε ηλικία 22 ετών δήμαρχος του Μπανγκόρ Ουαλίας και έγινε «το πρώτο ανοιχτά non binary άτομο που εκλέγεται δήμαρχος οπουδήποτε»

Εξελέγη ομοφώνως, αφού διατέλεσε αντιδήμαρχος για μια χρονιά και μέλος του δημοτικού συμβουλίου για άλλα τέσσερα χρόνια. Είναι το νεότερο άτομο που έχει εκλεγεί ποτέ δήμαρχος στην Ουαλία και αυτοπροσδιορίζεται ως «genderqueer, άφυλο και non binary».

Μετά την εκλογή του, πόσταρε μια φωτογραφία στο Twitter γράφοντας: «Όταν έκανα coming out πριν από δύο χρόνια, ανησυχούσα πολύ πως θα εξοστρακιζόμουν από την κοινότητά μου ή και χειρότερα. Σήμερα, η κοινότητά μου με εξέλεξε δήμαρχο στη σπουδαία πόλη μας. Το νεότερο άτομο που εκλέγεται δήμαρχος της Ουαλίας. Το πρώτο ανοιχτά non binary άτομο που έχει εκλεγεί δήμαρχος οπουδήποτε».



When I came out two years ago I was so worried I'd be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO