Όσλο: Τραμ εκτροχιάστηκε και μπήκε σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης

Ένα τραμ εκτροχιάστηκε και κατέληξε πάνω στη τζαμαρία καταστήματος στο κέντρο του Όσλο, σήμερα Τρίτη 29 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και άλλα τρία άτομα.

Συνολικά, περίπου 20 άνθρωποι επέβαιναν στο τραμ όταν έγινε η πρόσκρουση, όπως αναφέρει η αστυνομία.

Στις εικόνες που δημοσίευσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ένα μπλε τραμ φαίνεται να έχει μπει μέσα σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών στο κέντρο της νορβηγικής πρωτεύουσας. Το συμβάν σημειώθηκε μόλις μερικές ημέρες αφού ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στη βόρεια Νορβηγία.

A tram has crashed into a shop in central Oslo, injuring the driver and at least three other people, Norwegian police said https://t.co/DUUpJbG52K pic.twitter.com/yVyw70tRD9